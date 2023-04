Basket Landes, finale de la Coupe de France

Lyon a les crocs!

Lyon, récent vainqueur de l’Eurocoupe, en tête de la Ligue, en route pour un possible titre de champion de France. En quête d’un triplé qui serait historique, coupe, Eurocoupe et championnat domestique. Mais BL est détenteur du trophée après sa victoire la saison dernière sur Bourges. L’Asvel de Tony Parker, grosse équipe assurément avec un effectif constitué presque exclusivement d’internationales. Mais mercredi soir les landaises sont allées s’imposer à Lyon, dans l’avant dernière journée de championnat, au terme d’un match de dingue 62-60 . Lyon rugit !Oui, bien sûr. Il y a de quoi ! Les lionnes de Tony Parker sont des fauves. Dans la cage de l’Asvel, un effectif pléthorique : pas moins de seize joueuses sous contrat. En tête de gondole, neuf internationales, françaises, américaine, lituanienne, belge, espagnole, et un paquet passée par la WNBA. Championnes d’Europe toutes récentes, les black et rose du Rhône sont menées par l’ancienne arrière vedette de Bourges, quarante-deux sélections en bleu, et vice-championne d’Europe 2015, Paoline Salagnac. Dix-sept saisons au plus haut niveau continental pour la guide technico-tactique, avec neuf périples en Euroligue, une Eurocoupe gagnée en 2016 avec les Tango berruyères, ont forgé les certitudes de la corrézienne de trente-neuf ans. En championnat ordinaire cette saison les lionnes de Lyon n’ont perdu que quatre fois, face à Bourges, Lattes- Montpelier, début avril à nouveau devant les languedociennes. Et mercredi donc face à BL au terme d’une rencontre de folie pure ! Mefiat, en finale d’Eurocoupe, il y a une semaine elles ont atomisé les turques du Galatasaray, pourtant pas perdrix de la première rosée. Champion de France 2019, sous la houlette de Tony Parker depuis six saisons, l’Asvel vise sans forfanterie le triplé euro, coupe, championnat. Autant dire que Lyon a faim.

A Basket Landes rien d'impossible!

Juste rappel avant l’affrontement face aux milliardaires de Lyon. Basket Landes sort du cœur de Chalosse, entre église et champ de maïs. Il est toujours bon de se le remémorer. Le club bleu et blanc, en vingt ans, est passé de la salle des fêtes d’Eyres- Moncube à l’espace Mitterrand, de la nationale 3 à l’Euroligue. La grimpette en Ligue Féminine c’est en 2008 avec le titre de Nationale Une. 2011, c’est la première qualification en Eurocoupe. Il y a deux ans les bleues de Gascogne sont championnes de France, l’an dernier elles arrachent la coupe à Bourges qui visait la triple couronne, Europe, France et vase national. Basket Landes a culture particulière. Pas le chéquier de Montpellier, Bourges, Villeneuve ou bien sûr Lyon. Une gestion paysanne, sage, maline et débrouillarde. Pas d’excès à BL, ni le genre de la maison, ni les moyens du territoire. Une position et un statut économique qui expliquent aussi notamment la saison difficile vécue cette année. Les finances sont au cordeau et le recrutement n’est jamais pléthorique. Basket Landes n’est certes plus suspect d’intrusion illégale dans le monde des grandes du basket féminin. Mais il lui faut toujours un supplément d’âme, de chance, de folie, d’engagement pour renverser la table. On fait le bis de mercredi ?... allez !