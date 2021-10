Basket Landes, Istanbul pour apprendre

Les landaises pour apprendre au plus haut niveau.

BL s'est lourdement incliné lors de son entrée dans la compétition à l’occasion du déplacement à Schio en Italie. Les turques elles se sont imposées dans leur derby face à Galatasaray. Les bleues de Gascogne poursuivent donc leur apprentissage en allant s'étalonnera sur un club historique et vieil habitué des joutes continentales. "Il va falloir mettre le casque à pointe" en rigole Marie- Laure laffargue, la présidente de BL, tant le niveau est élevé et le jeu des turques viril et viril à la dure- dure! Il s 'agit pour les landaises, face aux gros d’Europe, acquérir de l’expérience qui va être immédiatement reversée dans leur championnat domestique.

Solide!!! © Maxppp - Toms Kalnins/EFE/Newscom/MaxPPP

Phénomène particulier à Fenerbahçe, Alina Iagupova, l’une des meilleures joueuses européennes.

Julie Barennes et ses filles savent où elles mettent les pieds. Istanbul, le feu de la passion démesurée des supporters. Fenerbahçe, est l’autre grand club omnisport de la cité aux confins de l’Europe, ennemi héréditaire du Galatasaray et du Besiktas, en football comme en basket. On connait le niveau et les méthodes. C’est âpre, dur, physique et talentueux. Le Fenerbahçe Sport Külübü, crée en 1907, est sacrée machine. Ça pique ! 17 titres nationaux, finaliste de l’Eurocoupe en 2005. Jamais sacré au niveau continental mais toujours placé. Trois fois finaliste de l'Euroligue. Le roster est homogène. Sacrément! Avec une base nationale ottomane renforcée par notamment trois joueuses de tête. Et surtout l’ukrainienne Alina Iagupova, ailière qui a enquillé 29 points lors de l’affrontement avec Galatasaray. Joueuse très expérimentée. Un phénomène physique. Dérangeant même tant ses capacités sont hors normes. On la connait pour être passée par Villeneuve d’Ascq en 2016. A retenir également l’autre ailière Kayla Mcbride, ancienne de San Antonio et de Minnesota, Ekaterinbourg et Sopron. 21 points la semaine dernière. Surveiller aussi Elisabeth Williams. Pivot américain qui débarque d’Atlanta. 11 ballons récupérés face à Galatasaray.

Match en direct sur France Bleu Gascogne à 18h ce mercredi.