Basket Landes, Julie Barennes aux commandes

Département Landes, France

Cathy Melain partie, Julie Barennes prend donc en charge la direction sportive de Basket Landes. Légitime. Opportun. Logique. Ce choix s’inscrit dans la suite de l’Histoire du club après l’intermède Melain. Car Barennes est autre chose qu’un coach, autre chose qu’une technicienne. La Lot-et-Garonnaise a Basket Landes au corps, aux tripes, à l’âme.

Ailière incisive d’un mètre quatre-vingt-trois elle a largement contribué par sa fougue et sa détermination, sa grinta, cette envie de vaincre, à la rédaction de la belle épopée lyrique du club bleu et blanc. Barennes, formée à Layrac Astaffort, puis passée par le Centre Fédéral, a joué sept saisons à Basket landes. Elle y a tout connu ou presque. Elle arrive à St Sever un an après l’accession à la Ligue Féminine. Un détour d’une saison à Angers avec qui elle est championne de Ligue 2 , Julie la Grande revient dans le giron d’ Olivier Lafargue. Elle sera sa capitaine, la capitaine emblématique du club, s’engageant dans les combats de tous les instants.

Une battante aux commandes

Elle a caractère la Barennes, bien trempé, elle ne cède pas facilement aux émotions. Avec l'équipe, elle a traversé l’Europe pour écrire quelques unes des plus belles pages du club. Au printemps 2017 elle rend son tablier d’intraitable des parquets. Lafargue s’en va, Julie Barennes devient entraineur adjointe de Cathy Melain qu’elle côtoie depuis des années et avec laquelle elle entraîne les espoirs françaises.

Au terme d’un nouveau championnat pas vraiment simple et d’une élimination prématurée en Eurocoupe elle va donc prendre en charge le direction sportive du club. Dont elle sait tout. Les rouages, les manques aussi, la capacité, la force vive et les failles. Avec Julie Barennes c’est donc retour à une gestion interne, familiale, de Basket Landes. Elle est comme sœur avec la présidente du club Marie-Laure Lafargue et à trente-trois ans son appétit est intact et son cerveau en ébullition. Elle porte ce désir de futur, cette implication, cette connaissance du sérail, du terroir gascon aussi, indispensable pour commander la troupe. Julie Barennes est imprégnée de Basket Landes. Et c’est tout bon ça pour les bleues de Gascogne !