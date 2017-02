Basket Landes, l'étoile Dumerc !

La 17è journée de Ligue Féminine de basket ce samedi soir en direct sur France Bleu Gascogne - match à 20h prise d’antenne à 19h30- .

Les « bleues de Gascogne », leader, s’en vont défier les normandes de Mondeville, 6è. BL pour l’heure premier donc du championnat, éliminé de la coupe de France, et qui fixe son objectif sur la Ligue et le dernier carré pour disputer le titre.

Basket Landes s’était fixé trois objectifs cette saison, jouer la coupe d’Europe à fond pour tenter une nouvelle demi-finale au moins, jouer la coupe de France à fond pour essayer d’aller enfin décrocher un titre national, jouer le championnat à fond en espérant accéder aux « play off », tournoi ultime à quatre qui décide du titre national. L’abondance et la répétition de blessures sévères, Le Gluher, Loyd, Gundega, Casas, Plagnard a contraint le club à revoir ses ambitions. BL qui s’en tire plutôt très bien tout de même dans la mesure où en dépit de toute cette scoumoune accumulée les bleues de Gascogne sont actuelles leader de la Ligue. Et entendent tout faire pour le rester. Y compris avec cette sortie compliquée à Mondeville.

Dumerc super star humble

Basket landes qui vit une saison forte, transcendée, sans discussion possible, par l’arrivée et l’impact de Céline Dumerc. La meilleure joueuse de l’histoire du basket français n’a pas signé à Mont- de- Marsan pour couler une pré-retraite tranquille. Tous ses matchs l’attestent, la hargne, la classe, la détermination sont totales, et la demi-mesure n’est pas le genre de la patronne. Olivier Lafargue manager de BL, coach adjoint de l’équipe de France sur « la Dumerc ».

Pour ce qui est de Mondeville, les normandes qui reçoivent les gasconnes ce samedi sont actuellement 6è sur douze, et naviguent 3 points derrière BL. Attetnion, Mondeville qui à l’aller dans Mitterrand s’était imposé 76-72 dispose d’une effectif solide avec Marième Badiane, Lisa Berkani ou encore Kimberley Gaucher - Smith. BL talonné au plus étroit par Lattes et Charleville qui respectivement reçoivent Nantes 7è et Nice 8è.