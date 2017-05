Basket Landes, la Barennes pour une autre histoire

L’histoire en marche pour une grande fille du basket gascon et national à la fois.

Julie Barennes, capitaine de Basket Landes ces deux dernières saisons et cadre majeur du club, rend son short. Et passe du parquet aux statistiques et à la vidéo. Elle sera coach adjointe de Kathy Melain la saison prochaine.

Elle a sacré caractère la sacrée Barennes, la grande Julie, forte en thème, rude dans la raquette, joueuse de devoir, fille de bel humour aussi…taquine, coquine, intelligente, brillante, loyale, joviale…la Barennes ! Après avoir été supplément d’âme de Basket Landes elle en devient le trait d’union, l’aiguilleuse de talents.

La belle histoire… Mademoiselle Barennes, gasconne, est née en 1986, le 9 février à Agen. Sa constitution pleine de vie et d’énergie et son mètre 86 en font vite une ailière solide et batailleuse. Elle se forme à la balle orange à Layrac Astaffort, passe par le Centre Fédéral, puis Nice, Arras, Basket Landes de 2009 à 2012, Angers, une saison, pour un titre de championne de France de Ligue 2, et Basket Landes à nouveau, ensuite, et sans fin.

189 rencontres de Ligue Féminine, 5 points 7 en moyenne. Jamais malade, jamais blessée. Championne d’Europe espoirs en 2005, bronzée au mondial espoirs deux ans plus tard, Julie Barennes est devenue en 2014 coach adjoint de l’équipe de France des moins de 16 ans. Elle tourne donc désormais définitivement la page joueuse pour intensifier le domaine d’action de la technicienne. Elle sera aux côtés de Cathy Melain pour prendre la suite d’un autre duo, Lafargue - Moré, fameux! . Et aussi pour faire perdurer l’esprit de ce club à nul autre comparable. Julie Barennes.

Eté studieux pour la Barennes qui va plancher beaucoup sur la configuration Basket Landes pour la saison prochaine. BL qui reprendra les entrainements le 20 aout prochain.