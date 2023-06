Basket Landes, la nouvelle troupe

Sept arrivées dont la meneuse américaine Alexis Peterson, vint sept ans, qui vient d’Angers pour pallier l’absence de Marie- Eve Paget. Un budget en très légère augmentation. Un nouveau projet de club sur trois saisons au moins et la volonté affirmée de demeurer sur la culture spécifique du club qui en fait sa richesse.

Un nouveau cycle ,un nouveau projet, une seule identité., inchangée! On ne trahit pas l’ADN de Basket Landes, au contraire on en renforce la génétique. C’est la philosophie développée par la direction de BL en présentant le nouveau projet de club et le nouvel effectif. Basket Landes se renouvelle par la formation française. Un dossier à verrouiller car fortement convoitées les joueuses nationales par le circuit américain et les grands clubs européens. Julie Barennes, le manager gascon, est enthousiaste. « C’est là » assure-t-elle « le début d’un nouveau cycle, le départ d’un projet de club à moyen terme, qui s’appuie sur des jeunes joueuses françaises ». Ce qui a fait l’identité du club. Ses valeurs propres. Trois titres en trois ans pour quinze saisons de Ligue et vingt d’existence, Basket Landes demeure attaché à sa nature, à son public, à sa manière. Le rajeunissement du groupe est la preuve de son dynamisme. Avec cela l’objectif pour la saison est un Top 8 en Ligue et donc une nouvelle qualification européenne. Basket Landes valorisé, légitimé encore par l’Euroligue ne prend pas le melon et reste fidèle à so idéal. Un club dont le public se rajeunit aussi : la moyenne d’âge des abonnés était cette année de quarante ans trois ans quand elle dépassait la soixantaine il y a moins de dix ans.

Un groupe rajeunit et français, madame! Sur les huit départs une seule joueuse reste en Ligue Féminine. Et Basket Landes, nouvelle formule, privilégie la formation française. Ses moins de dix-huit ans sont vice-championnes de France, les espoirs ont terminé troisièmes du final à quatre. Il y a du grain pour l’avenir. Cherry, Roumy et Djaldi restent au club. Trois jeunes intègrent le groupe. Sept nouvelles arrivent. Yohana Ewodo, ailière de vingt-deux ans, en provenance de Tarbes. La très attendue Marie Pardon, meneuse de vingt-deux ans, elle aussi vient de Tarbes. Sixtine Macquet, une chapelle gothique Sixtine! Poste 5,un mètre quatre vingt seize vingt-trois ans, arrive de Landerneau. Les étrangères. Samantha Fuehring, américaine de vingt-six ans, poste 4, elle jouait en Hongrie et fait des piges l’été au Mexique. Dix-sept points et demi de moyenne. Luisa Geiselsoder, solide allemande d’un mètre quatre-vingt-douze et de vingt-trois ans débarque de La Roche. Angela Salvadores, arrière, a vingt-six ans. Espagnole, copine de chambrée de Casas, Suarez et Gil qui lui ont fortement recommandé BL, elle vient de Valence. Et puis, il y a Alexis Peterson. Sacré numéro. Un monstre de jeu. L’américaine qui jouait à Angers à vingt-huit ans va remplacer Marie-Eve Paget. Dix-neuf points et demi par match, quasiment cinquante pour cent de réussite aux tirs. Bourges la voulait, Basket Landes l’a eu.

Le club disposera d’un budget d’un peu plus de deux millions huit cent mille euros. L’objectif pour BL c’est une place dans le Top 8 en Ligue Féminine et une nouvelle qualification européenne.

La reprise collective est fiée au 14 aout. Le tirage de l’Euroligue aura lieu le 8 aout. Match des champions face à Lyon le 15 septembre. Début du championnat le 23 septembre. 1ère rencontre d’Euroligue le 4 octobre**.**