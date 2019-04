Basket Landes : La qualification en Eurocup et puis c'est tout !

Céline Dumerc et Basket Landes veulent grandir et viser plus haut la saison prochaine

Mont-de-Marsan, France

Après l'élimination en quart de finale des play-off de Ligue Féminine, contre Montpellier ( 81-61). Basket Landes a terminé sa saison 2018-2019. Une 6 ème place au classement qui remplit l'objectif initial du club, une qualification pour la prochaine édition de l'Eurocup.

Une saison avec quelques regrets pour la présidente de Basket Landes

Le plus gros pour Marie-Laure Lafargue et c'est le même pour de nombreux supporters landais, c'est ce quart de finale de Coupe de France perdu contre Tarbes en février dernier. Une défaite 66-60 à l'Espace François Mitterand alors que les landaises menaient au score lors des trois premiers quart temps.

Parmi les autres points noirs, on note les deux défaites contre des équipes mal classées, l'Union Hainaut ( 72-71 ) et Mondeville (57-51). Des défaites qui ont certainement coûté le top 5 voir plus aux landaises d'après sa présidente Marie-Laure Lafargue. Dans l'objectif d'amener Basket Landes en Euroligue d'ici 2022, la présidente veut franchir les "étapes les unes après les autres". La saison prochaine, elle souhaite faire un coup en Coupe de France et viser le top 5 voir titiller les "gros" du championnat comme Bourges, Montpellier ou Charleville Mezières.

Des recrues ambitieuses pour la saison 2019-2020

Avec le recrutement d'Anna Suarez (Nantes), Marie-Eve Paget (Charleville Mezières), Katherine Plouffe (Bourges) ou encore Aby Gaye (Tarbes), les landaises semblent mieux armées la saison prochaine, surtout pour concurrencer les "grosses équipes" du championnat.

D'ailleurs, Aby Gaye, la nouvelle recrue landaise est ambitieuse avant de jouer dans les Landes : "Il y a des moyens qui sont mis en oeuvre pour faire grandir le club. Là, le club a l'ambition de passer à la vitesse supérieure et de viser le top 3 en Ligue Féminine."