Basket Landes, la victoire à la maison pour la dernière ordinaire

Hourra basket, grosse teuf et fatigue générale

Dans Mitterrand complet la fête a continué trois jours après avoir bu la Coupe nationale jusqu'à la déraison festive. Même si l’on a bien senti que les gascons voyageurs avaient laissé leurs forces dans les wagons SNCF du retour samedi. Le volcan était ce mardi soir en éruption modeste mais Mitterrand a tenu son rôle. C’est Céline Dumerc qui ouvre le score, à trois points. Symbole! Et le peuple recommence à chanter. Caps', c’est comme les grands crus, plus ça vieillit, meilleur c’est ! Bon, au reste, domination sans partage des bleues de Gascogne qui ont avoué pourtant après coup être bien émoussées. Magarity, Roumy,Paget ,Dumerc et la bande envoient, scorent, ratent, y reviennent avec un goût de gourmandise. Dans les travées pleines la chorale entonne mais ça chante un poil plus rauque qu’à l’ordinaire. Fatigue générale des troupes. Les landais ont les traits tirés. Les trompettes lancent « La pitchouli ». Ce n’est pas le match de l’année mais tout le monde s’en moque. C’est teuf en famille. On est chez nous. Pierre Dartiguelongue, vice- près, lâche, « On et cuits, toutes et tous », une coupe de champagne à la main, « Faudrait pas non plus qu’on devienne un club de bobos » ajoute goguenard et heureux l’ancien attaquant de Castelnau Gaujacq. Aux comptoirs la cervoise ne fait pas recette. Tout le monde à l’eau plate. Sur le paquet c’est le show. Harlem Landes Trotters, ça joue biscouettes et passes aveugles. Fin de partie. Tous au lit. Marie- Eve Paget, capitaine de la bande recommande à tout le monde de prendre du repos avant la tranche de quart ! Sage conseil.