Basket Landes : le calendrier de la saison 2021-2022 connu

La Ligue Féminine de Basket a dévoilé hier, mardi 27 juillet, l'intégralité du calendrier pour la saison 2021-2022. Basket Landes, champion en titre, va entamer sa saison de Ligue féminine avec un derby contre le Tarbes-Gespe-Bigorre. Cette première rencontre se déroulera à Tarbes, le samedi 2 octobre.

Le 9 octobre, Basket Landes recevra Charnay Basket Bourgogne Sud à Mitterrand, ce qui signera le retour du public landais pour la première fois en match officiel depuis octobre 2020.

Le premier gros choc de la saison aura lieu le 30 octobre, à l'occasion de la cinquième journée. Les landaises iront à Bourges affronter les Tangos.

Avant ça, les joueuses de Basket Landes démarreront leur saison le 25 septembre, par le 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 à l'AccorHotels Arena de Paris face à Lattes Montpellier pour un remake de la finale de la saison dernière.

Pour rappel, ce sont les huit premiers à l'issue de la saison régulière qui se qualifient pour la seconde partie de championnat. Les quarts de finale auront lieu les 7, 10 et 13 mai. Les demi-finales sont prévues les 18, 21 et 24 mai. Enfin, la finale, où on espère retrouver les filles de Julie Barennes, aura lieu le 29 mai 2022.