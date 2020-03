Basket Landes : le match retour contre Charleville se jouera devant seulement 1000 spectateurs ce vendredi

Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits en France à cause du coronavirus. Les matchs aller et retour de quart de finale d'Eurocoupe, qui ont lieu ce mardi et ce vendredi entre Basket Landes et Flammes Carolo, se joueront donc devant seulement 1000 spectateurs.

Basket Landes doit s'adapter aux mesures mises en place par le ministère de la Santé pour éviter la propagation du coronavirus. Depuis dimanche, les rassemblements de plus de 1000 personnes en France sont interdits. Conséquence : le match de quart de finale aller d'Eurocoupe, qui a lieu ce mardi soir à 20 heures contre les filles de Charleville-Mézières, sera limité à 1000 spectateurs. La priorité sera donnée aux partenaires et aux abonnés.

La question se pose aussi pour le match retour, qui aura lieu à la maison ce vendredi. "Comme tout le monde, on a découvert à la télévision dimanche soir les mesures gouvernementales. On a attendu toute la journée de lundi une officialisation par les instances locales. Finalement, on a appris lundi en fin d'après-midi que le match pourrait bien se jouer, avec un maximum de 1000 spectateurs", raconte Marie-Laure Lafargue, la présidente de Basket Landes.

"On a choisi de jouer devant 1000 spectateurs"

Elle a donc dû prendre une décision : soit organiser un match à huit-clos, soit faire rentrer seulement 1000 spectateurs. "Pour ce qui est de la compétition FIBA [qui organise l'Eurocoupe, NDLR], la fédération a demandé à ce qu'il n'y ait pas de report, ni d'annulation, donc jouer devant zéro à mille personnes. On a choisi de jouer devant mille", précise-t-elle. Une décision qui aurait dans tous les cas fait des déçus, car 2500 billets ont été vendus...

Mais sur quels critères seront sélectionnés les 1000 spectateurs ? Marie-Laure Lafargue s'explique : "Parce qu'il faut bien trouver un critère, on va devoir prendre quelques mesures un peu restrictives. Notre espace VIP sera fermé, et on sera obligé de fermer une des tribunes de la salle pour garder un peu de cadre." Avant de conclure : "On va donner la priorité aux abonnés, qui devront néanmoins confirmer leur choix d'être là."

Autre mesure particulière : le club devra être en mesure de donner les noms de tous les spectateurs présents au match, au cas où des personnes seraient infectées à cette occasion.