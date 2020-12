Basket Landes : le retour de Nevena Jovanovic

Une nouvelle joueuse professionnelle en renfort pour Basket Landes. Elle n'est pas inconnue, puisqu'il s'agit de Nevena Jovanovic. L'ailière Serbe a déjà joué avec Basket Landes lors de la saison 2016-2017. Le club annonce son arrivée pour début janvier. "Afin de placer ce début d’année sous les meilleurs auspices et pour prévenir les risques sportifs et de santé face à un calendrier démentiel (8 matchs en 3 semaines en janvier, autant en février), l’équipe dirigeante a souhaité avec le staff de l’équipe professionnelle venir renforcer son équipe", peut on lire sur le Facebook du club, "sa polyvalence, son shoot extérieur, son expérience, sa connaissance de la maison Basket Landes et son état d’esprit seront des atouts pour affronter ce nouveau défi".

Avec Lidia Turcinovic, qui termine sa convalescnce au CERS de Capbreton, suite à une arthroscopie du genou, Basket Landes compte désormais dix joueuses pro.