DIRECT VIDEO : les filles de Basket Landes reçoivent Bourges

Mont-de-Marsan, France

Basket Landes, 5ème, reçoit une grosse équipe ce dimanche après-midi, Bourges, 2ème du classement, dans le cadre de la 19ème journée de la Ligue féminine de basket. Une rencontre qui va se jouer à guichets fermés que vous pouvez suivre en live vidéo dès 16h50 en direct de l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan.

Les Landaises boostées par leur victoire à Tarbes

Les Landaises sont revenues de Tarbes, samedi 9 mars, avec une victoire (52-38) importante pour le moral. "Cette victoire, on est allé la chercher, pas forcément dans la beauté mais au combat et on en avait besoin", explique la coach adjointe, Julie Barennes. "Bourges, ce ne sera pas la même histoire, c'est sûr. _L'adversaire sort d'un quart de finale d'Euroligue_. Il faudra chercher un petit supplément, un peu de réussite, de la chance aussi pour l'emporter face à une équipe supérieure à nous", poursuit-elle.

Quand tu joues une grosse armada, tu élèves ton niveau de jeu, Céline Dumerc

Le calibre de l'adversaire n'impressionne pas, en tout cas, la capitaine de Basket Landes, impatiente d'en découdre. "C'est excitant, quand tu joues une grosse armada, tu élèves ton niveau de jeu. Ce qui m'importe, c'est qu'on fasse de belles choses, qu'on prenne du plaisir et qu'on en donne à nos supporters", résume Céline Dumerc.

Basket Landes a délivré des prestations solides face à des équipes de haut niveau. "On n'a pas été loin de gagner Montpellier, de gagner Lyon. Au final, la pression, elle est plutôt sur les grosses équipes. Et puis je crois qu'elles n'aiment pas jouer à Mitterrand, elles connaissent l'ambiance. Alors face à Bourges, on va jouer sur ça...Et pourquoi pas un petit miracle", espère la meneuse.