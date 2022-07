Basket Landes : les Landaises connaissent leurs adversaires en Euroleague

Basket Landes tombe sur du lourd lors des tirages au sort pour cette saison d'Euroleague féminine de basket, la troisième saison consécutive disputée par les landaises. Le tirage au sort avait lieu ce vendredi à Munich au siège de la FIBA Europe, la fédération européenne.

Concurrence solide

Les Landaises tombent dans la poule B aux côtés notamment des championnes en titre, les hongroises de Sopron. Elles devront aussi se mesurer à Salamanque, demi-finalistes l'an dernier et championnes d'Espagne, au club italien du Famila Schio, aux Turques de CBK Mersin et aux championnes de Belgique du club de Kangoeroes Malines.

Dans le groupe B, aussi, on retrouvera le vainqueur du barrage entre les Françaises de Villeneuve d'Ascq et les Espagnoles de Gérone, ainsi que le vainqueur du mini-tournoi de qualifications entre Miskolc, Botas et Ramla.