Basket Landes : les Landaises remportent la Coupe de France pour la 2e année consécutive

Mais qu'avaient mangé les Landaises avant le début du match ? Ce qui est sûr, c'est qu'une fois sur le terrain, Basket Landes a littéralement croqué l'ogre lyonnais, les filles de l'Asvel, pourtant largement favorites avant le coup d'envoi. Les basketteuses remportent cette finale 71 à 64 dans une ambiance électrique à l'Accor Hotel Arena de Paris Bercy. Les "Bleues et blanches" soulèvent ainsi leur 2e Coupe de France de suite , historique pour le club.

Des Landaises indomptables

En première mi-temps, les Landaises ont tout simplement étrillé les Lyonnaises, avec un score de 34 à 18 à la pause. A 40 ans, Céline Dumerc a été inarrêtable, marquant notamment un panier à trois ponts magnifique, stratosphérique. Marine Fauthoux a également été exceptionnelle. Sans oublier la défense, magistrale. En face, l'Asvel a bien peiné, ne parvenant pas à mettre en place son jeu, ratant beaucoup de paniers même. Des gestes qu'on n'a pas l'habitude de voir pour une équipe de cette stature, en tête du championnat et tout juste sacrée championne d'Europe. Lyon s'est remis dans le match en seconde période, revenant pratiquement au score. Mais cela n'a pas suffi.

En tribunes, tous les sièges ont trouvé preneur, près de 16 000 personnes présentes. Dont un peu plus de 1 000 Landais, qui paraissaient bien plus tant on n'entendait qu'eux dans la salle : "Ici, ici, c'est Basket Landes !!". Tous se sont regroupés dans une tribune de l'Accor Arena, blanche et bleue. Pour ceux qui n'ont pas pu monter dans la capitale, certains se sont retrouvés comme souvent dans des bars de Mont-de-Marsan, le QG notamment, place St-Roch. Les Landaises ont même soulevé le trophée sous les yeux d'une certaine... Geneviève Darrieussecq, présente au QG.

Que la fête commence...

On imagine un peu l'ambiance de folie qui va régner dans le train du retour, qui va ramener tout le monde dans les Landes, supporters, joueuses, et la Coupe. Tous doivent quitter Paris en fin de journée pour une arrivée à Mont-de-Marsan dans la nuit. Une nuit qui risque d'être longue (ou courte selon comment vous voyez les choses). A son arrivée, le cortège landais doit rallier son antre, l'espace Mitterrand, pour une communion qui restera sans aucun doute dans les mémoires.

