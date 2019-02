Basket Landes, Marie- Laure Lafargue, wonderwoman et couteau suisse

Mont-de-Marsan, France

Dans les Landes une femme est à la une encore cette année, il s’agit de Marie- Laure Lafargue, ancienne joueuse, taulière de Basket Landes devenue présidente.

Basket Landes bleu - BL pro

Pure montoise, femme énergique, attachée à son terroir, Marie Laure Lafargue est née il y aura quarante trois ans en mai sur les bords de Midouze. Un humour bien trempé, un caractère affirmé, la Lafargue ! Elle a été joueuse, un moment ailière forte à Eyres Moncube, au temps du basket de salles de fête. Elle a ensuite été de tous les voyages de Basket Landes. Comme directrice administrative et financière puis manager général et enfin présidente depuis l’été 2018. Femme de tête, femme au pouvoir, l’incarnation d’un club ... Marie- Laure Lafargue a supervisé la venue à Basket Landes de Céline Dumerc. Elle a haute main sur tout. Une wonder woman devenue le boss des bleues. Incontournable. Alors ça fait quoi d’être chef ? ..."Cela ne change rien en fait " repond- elle"je me dois juste d' assurer la continuité d'un club dans lequel je suis immergée depuis plus de quinze ans". Jamais repue toujours en mouvement Marie- Laure Lafargue s’est attaquée à l’évolution structurelle et sportive de Basket Landes. Celle qui a tout connu avec BL a de l’appétit encore, pour son club de cœur. Marie- Laure Laffargue fait tout, supervise tout. Chef d’entreprise alors ?....Non pas répond-elle, couteau suisse d’un club qui ne vit pas au-dessus de ses moyens. La suite c’est encore la gourmandise, finir toujours plus haut, arracher une nouvelle qualification européenne. Et déjà en route pour la prochaine saison avec sur la planche le futur budget et l'effectif à venir.