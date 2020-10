Basket Landes : match reporté à Mont-de-Marsan, mais soirée maintenue

Elles étaient impatientes les filles de Basket Landes. Impatientes de retouver leur public et de rallumer la lumière à Miterrand. Après la reprise de la saison avortée il y a deux semaines, avec le report de tous les matchs de la 1ere journée, samedi dernier, à Villeneuve d'Ascq, les Landaises l'ont emporté 68-65. Pour cette 3e journée de championnat, elles devaient recevoir la Roche Vendée. Devaient... Car ce mardi, un peu avant 17h, un peu plus de 24h avant la rencontre, la décision de la Ligue est tombée : match reporté. Un cas de covid a été décelé dans l'effectif vendéen.

Rallumer les lumières quoiqu'il arrive

Tout avait été prévu pour cette rencontre à domicile. Un protocole sanitaire mis en place avec unejauge réduite à 1.650 spectateurs. Alors, pas question d'annuler la soirée ! "A défaut de match, on va proposer à ceux qui devaient être là, aux abonnés, nos partenaires, les supporters de venir retrouver leur équipe pour une présentation animée qu'on n'a pas eu l'occasion de faire avant", explique la présidente du club Marie-Laure Lafargue.

Un peu plus d'une heure avec la banda, et des échanges entre l'équipe et la salle, "parce qu'on a vraiment trop hâte de retrouver cette salle. Les joueuses en ont besoin. Elles ont montré samedi leur énergie et elles étaient hyper impatientes de jouer ce premier match... Et je pense que cette impatience elle est partagée par le public, qui n'attend que ça depuis 211 jours".

Une soirée en famille à Mitterrand

C'est dans cet esprit que la direction du club a décidé de maintenir le rendez-vous ce mercredi. Pas de match officiel, "mais le protocole est en place et on va le mettre à profit d'une petite soirée en famille, avec nos amis supporters et partenaires."

Au programme, comme avant chaque match de Basket Landes à Mitterrand, il devrait y avoir l'Encantada, puis des prises de parole des joueuses. Tout restait à affiner ce mardi soir.

Le protocole d'accueil du public