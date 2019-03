Basket Landes, Montpellier pour un impossible exploit?

Département Landes, France

Les héraultaises comptent quatre points d’avance. Basket Landes qui à trois journées de la fin du championnat ordinaire est talonné à une petite longueur par La- Roche- sur -Yon et Villeneuve d’Ascq. Landerneau et Tarbes étant à seulement deux points. BL qui après Montpellier va recevoir Hainaut, actuel 10è, puis en terminer à Villeneuve d’Ascq. Pour Julie Barennes, la coach adjoint de BL, il faudrait gagner deux matchs pour être assuré de terminer dans les six et se qualifier une nouvelle fois le club pour l’Eurocoupe. Et finaliser encore une saison dans le haut du classement. L'équipe de la présidente Lafargue va doncdevoir passer la surmultipliée dans ce sprint final. Montpellier Lattes en tout cas est grosse affaire, un groupe constitué d'internationales patentées à très forte efficacité offensive.

Claire Parisi, l'étoile qui monte - BL pro

Un perle qui grandit chez les espoirs. Claire Parisi, la saveur de ses deux décennies.

La jeune joueuse du centre de formation, meneuse et arrière, aura 20 ans le 30 avril prochain. Réel espoir du club, la girondine de Talence en est sa sixième saison avec BL. Cette année elle joue sur tous les tableaux : qualifiée en avril prochain pour le « final four » avec les espoirs du club ainsi que pour les demi-finales de Coupe des Landes, 4è de nationale 2 avec la réserve, elle a régulièrement signé des feuilles de match en Ligue