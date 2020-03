Basket Landes ne laisse aucune chance à La Roche-Vendée

Les filles de Basket Landes finissent la semaine comme elles l'ont commencée : sur une victoire. Après la qualification en 1/4 de finale de Coupe d'Europe mercredi, Basket Landes poursuit sur sa lancée avec une seconde victoire d'affilée : 82-61 contre l'équipe de La Roche-Vendée.

Une victoire écrasante, à domicile, pour le compte de la 15e journée de Ligue Féminine. Victoire écrasante et surtout importante pour rester dans les six premières au classement, synonyme de qualification pour la Coupe d'Europe la saison prochaine.

Ce dimanche après midi, sur le parquet de l'Espace François Mitterrand et devant une salle quasi pleine, les filles de Julie Barennes et Shona Thornburn ont rapidement pris l'avantage et ne l'ont jamais perdu face à une équipe vendéenne en manque de réussite, malgré un sursaut en début de 3e quart-temps.

Temps mort : les filles de Basket Landes à l'écoute des consignes de la coach Julie Barennes © Radio France - Valérie Mosnier

Les arrivées récentes de Lidija Turcinovic et de Jenna Smith pour pallier les blessures de Marie-Bernadette M’Buyamba et Katherine Plouffe ont permis de faire tourner l'effectif et ça se ressent pour Céline Dumerc meneuse et capitaine de Basket Landes, qui a inscrit 10 points lors de ce match : "On savait que La Roche c'était très intense. Si on avait joué à sept, on se serait un peu émoussé au fil du match et là, le fait de savoir qu'on est neuf tout de suite on peut se livrer. On n'attend pas la fin du match pour en garder sous la semelle. C'est ce qui fait la différence et qu'on voyagera loin."

Une première et une confirmation

Ce dimanche après-midi, c'était les débuts sous le maillot Landais pour Jenna Smith. L'Américaine âgée de 31 ans (1.91m), jouait jusque là à Gdansk, en Pologne. Elle est arrivée mardi à Mont-de-Marsan comme joker médical pour remplacer Katherine Plouffe, blessée au genou. Avec 6 rebonds, dont 4 défensifs, 7 points, elle a fait un premier match très satisfaisant pour Shona Thorburn, la coach adjointe de Basket Landes : "C'est une bonne présentation, elle joue très bien aujourd'hui. C'est une joueuse intelligente en attaque, en défense. C'est nickel. le basket c'est plus simple quand tu joues avec des filles intelligentes."

Jenna, tout simplement qualifiée de "super joueuse" par Céline Dumerc : "Elle a pas bourlingué donc elle s'adapte très vite. Elle a fait beaucoup de pays, elle n'est pas déstabilisée. Elle était déjà venue en France (ndlr : Nates-Rezé). Elle s'est fondue dans le moule direct et ça c'est super !"

Jenna Smith a réussi tous ses lancers francs pour son premier match sous les couleurs de Basket Landes © Radio France - Valérie Mosnier

Une présence qui fait du bien. Comme celle de la franco-serbe Lidija Turcinovic. La joueuse a été prêtée par le club de Lyon pour pallier cette fois la longue blessure de Marie-Bernadette M’Buyamba.

Arrivée début février, elle avait déjà brillé mercredi contre Ankara en Coupe d'Europe. Ce dimanche, elle est la meilleure marqueuse de Basket Landes avec 16 points. Pour elle non plus, Céline Dumerc ne tarie pas d'éloges : "Elle a de grosses qualités, qui peut-être aussi nous manquaient. Donc on s'appuie sur ça et c'est chouette. Deux belles arrivées, j'espère qu'on va continuer sur la lancée."

Prochain match pour Basket Landes c'est samedi 7 mars avec un déplacement à Charnay, pour la 16e journée de Ligue Féminine, et dans la foulée direction les Ardennes pour le match aller des 1/4 de finale de Coupe d'Europe programmé dans moins de 10 jours.

Les dates des 1/4 de finale de Coupe d'Europe

A l'occasion de la rencontre ce dimanche, les dirigeants de Basket Landes ont annoncé les dates du 1/4 de finale contre Charleville-Mézières. Il y avait une incertitude, car a lieu en même temps les sélections olympiques de l'équipe de France de basket 3X3 et pour lesquelles deux joueuses landaises sont retenues, Mamignan Touré et Marie-Eve Paget.

Basket Landes jouera son 1/4 de final aller le mardi 10 mars à Charleville-Mézières et le match retour le 13 mars, à Mitterrand.