Basket Landes officiellement qualifié pour l'Euroligue la saison prochaine

Basket Landes est officiellement qualifié pour disputer l'Euroligue la saison prochaine. La Fédération Française de Basket vient de valider la participation du club landais à la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Basket Landes remplacera le club de Lattes-Montpellier qui s'est désisté pour des raisons financières. Les dirigeants de BL avaient rapidement déposé un dossier en ce sens auprès de la Fédération.

La directrice générale de Basket Landes, Marie-Laure Lafargue salue "la récompense d'un travail collectif qui dépasse le terrain, qui concerne tout le monde dans le club" : les dirigeants, les partenaires, les joueuses, les supporters et les bénévoles. Elle parle d'une grande joie, d'un vrai bonheur d'être admis à jouer dans la cour des grands.

"On était loin de se douter de cela quand le club est né en 2003 à Eyres Moncube" reconnaît Marie-Laure Lafargue "mais nous avions quand même au fond de nous cette envie d'accéder au plus haut niveau français et quand nous y sommes arrivés, d'aller toucher la coupe d'Europe. Sans complexe depuis deux ans, nous nous étions dit qu'on avait envie d'aller toucher le niveau supérieur et nous nous sommes donnés les moyens de rêver, de réussir. Il s'agit donc bien aujourd'hui autant de la réussite de la structure et de l'environnement du club que du terrain même si les joueuses ont fait le nécessaire pour que nous soyons les premiers sur la liste d'attente en cas de défection".

Marie-Laure Lafargue, directrice générale de Basket Landes, explique ce que la participation de BL à l'Euroligue va apporter au club Copier

L'ambition de Basket Landes en Euroligue sera de passer le tour préliminaire de la compétition si tour préliminaire il y a car on ne sait pas encore si le COVID 19 forcera la Fédération Internationale de Basket à modifier l'organisation du tournoi. La FIBA devrait en dire plus fin juillet ou début août.

Sur le plan financier, la participation de Basket Landes en Euroligue dans un format normal avec huit rencontres est estimée à 150 000€ de plus comparé à une participation à l'Eurocup. Ce surplus correspond notamment aux frais de déplacements plus lointains et aux frais d'accueil des équipes. Il n'y aura pas d'autres frais car Basket Landes ne prendra pas de joueuses supplémentaires. Le club landais partira en Euroligue avec son équipe actuelle.