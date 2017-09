Basket landes pas de bouée à Boé

Le Pré Open professionnel de basket féminin ce weekend à Boé près d’Agen. 4 équipes de Ligue Féminine vont en découdre à une semaine du lancement du championnat à Paris pour l’Open de Coubertin.

Ce samedi Basket Landes joue Charleville- Mézières. Dimanche ce sera contre Le Hainaut ou Lyon, les deux autres équipes qui disputent le tournoi.

Ultime répétition, première compétition. Lafargue parti à Bourges, une nouvelle ère débute officiellement ce soir avec le premier tournoi de la saison face à des équipes qui évoluent en Ligue. Seul club basket pro féminin de la Nouvelle Aquitaine Basket Landes va devoir « matier » dans un championnat qui se densifie. L’affaire se resserre quant aux moyens et aux qualités des groupes. BL désormais coaché par le duo Barennes- Melain passe son premier oral ce soir face à Charleville, grosse cylindrée. Le top 6 va encore être l’objectif et ce match devant un autre cador de Ligue en apéritif du championnat peut déjà en dire un peu sur la suite. 10è saison dans l’élite, 6è campagne européenne à venir, il vaudrait mieux se rassurer dès ce soir à Boé en ne cédant pas devant les ardennaises qui sortent de deux demi-finales perdues. Dans ce tournoi lot- et- garonnais, on va surveiller également de très près la nouvelle entité lyonnaise ultra renforcée par Tony Parker. Boé n’est pas un exercice, c’est l’entrée dans le territoire de combat, dans le domaine de la lutte, pour les bleues de Gascogne. Les rencontres amicales ont été probantes pour BL, deux victoires face à Tarbes puis La Roche-sur -Yon. Mais là on monte d’un cran, ce soir. Pour voir. Pour savoir.

Début du championnat samedi prochain 15h l’open de Paris Courbertin match compté à domicile face au Hainaut. En direct sur France Bleu Gascogne.