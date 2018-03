Mont-de-Marsan, France

Pour Céline Dumerc capitaine de Basket Landes, "il faut mettre la même intensité pour aller s’imposer" ce samedi face à Rezé Nantes, une équipe qui est à la portée des Gasconnes. Battu seulement deux points par Bourges dans Mitterrand, Basket Landes a cependant réalisé un match plein face au leader du championnat. Il va falloir mettre la même application et une identique intensité en sortant ce soir à Nantes. Rezé a équipe solide mais à la portée légitime des bleues de Gascogne.

Les Déferlantes, à domicile, ont battu La Roche, Nice et Lattes mais se sont inclinées devant Bourges, Charleville, Tarbes et Le Hainaut. Il y a matière. Nantes Rezé qui compte certes quelques bonnes joueuses comme Ambrosia Anderson, poste 3, Américaine très expérimentée, ou Nayo Raincock, poste 4, internationale canadienne championne des Amériques 2015, ou encore la meneuse britannique Shona Thorburn, qui a évolué un temps en WNBA avec Minnesota. Rezé dont se méfie le duo de coaches Melain et Barennes pour une défense ardue connue des parquets.

Basket Landes, est 5è, à cinq langueurs de Bourges, à égalité comptable avec Lyon, le 4è, mais aussi avec Tarbes, 6è, les Bigourdanes qui ce samedi soir reçoivent Villeneuve d’Ascq, dauphin du leader.