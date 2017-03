Basket Landes, pour manger du Lyon.

Basket Landes en route pour sa dernière livraison dans le championnat ordinaire. Ce soir, en direct sur France Bleu Gascogne à partir de 19h30 match à 20h, ultime journée de La Ligue Féminine.

Rideau sur l'alimentaion ordinaire de la Ligue Féminine. BL est 5è, à égalité avec Bourges, en route pour les »play offs », le tournoi final pour le titre, Lyon qui vient à Mitterrand est avant dernier.

Constat comptable sec : Basket Landes ne peut pas rejoindre le leader Montpellier- Lattes, quatre points de mieux, pas plus que le dauphin des héraultaises, Charleville. Mais tout n’est pas dans le marbre pour autant entre la troisième et la sixième place. BL au gré des performances et contre perfs des uns et des autres ce soir peut espérer dépasser Villeneuve d’Ascq, deux longueurs devant, et Bourges, à égalité, même si les berruyères ont à priori rencontre facile en recevant Nice septième, hors du coup.

Olivier Lafargue, coach-manager de Basket Landes

BL tout autant également sous la menace de Mondeville, un point derrière les gasconnes. Les normandes qui devraient pourtant normalement se faire déchirer lors de leur sortie dans les Ardennes face à Charleville. Reste donc ce match à Mitterrand face à Lyon lequel ne compte pas pour du beurre loin s’en faut..

Jean-Mi Moré, co-entraîneur de Basket Landes

Julie Barennes - Basket Landes

Lyon qui vit une saison épouvantable, de crise, Lyon dont 95 % de l’effectif va partir. Lyon qu’il faut battre quel que soit la manière.

Julie Barennes, capitaine , ailière, cadre et supplément d'âme de Basket landes

A l’aller mi-décembre Basket Landes s’était imposé 66-56 avec ce soir-là un festival -récital de Nevena Jovanovic, 17 points à elle toute seule.