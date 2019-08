Basket Landes : premier entraînement pour la nouvelle coach adjointe Shona Thorburn

Mont-de-Marsan, France

Reprise en petit comité avant le retour du reste du groupe la semaine prochaine. Cinq filles se sont entraînées, ce mardi, à Mont-de-Marsan, dont deux nouvelles recrues : la meneuse espagnole Ana Suarez et la pivot française Aby Gaye.

Première séance, balle en main, sous l’œil attentif de Shona Thorburn, ex meneuse aux multiples sélections en équipe du Canada notamment pour les Jeux Olympiques de Rio, également passée par Nantes et par Aix-en-Provence, qui se dit "très heureuse de faire partie de la grande famille de Basket Landes" et qui affiche déjà de grandes ambitions : "c'est un club qui peut continuer à grandir, je pense qu'on peut même espérer disputer l'Euroligue d'ici deux ou trois ans".

La nouvelle assistante très bien accueillie par la coach, Julie Barenne : "Je suis très contente parce que Shona connait très bien le basket, elle a eu une grande carrière, notamment au Canada, donc elle peut apporter une autre mentalité basket que celle de la France".

Shona va faire du bien, quand on est seule on a tendance à penser qu'on est un petit monarque. Mauvaise idée - Julie Barennes, coach de Basket Landes

Une première session également synonyme de retrouvailles pour les "copines" de Basket Landes : "Elles m'ont manqué... Toutes. Parce que j'ai un grand coeur, plaisante l'ailier Marie-Bernardette Mbuyamba. On est des battantes, on lâche rien dans une superbe ambiance à Mont-de-Marsan. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe ici".

Sentiment partagé par son homologue Romana Hejdova qui n'en pouvait plus d'attendre : "c'est trop cool, j'avais trop hâte de rejouer au basket avec les filles. Ça fait du bien de shooter un peu! On verra bientôt ce que ça donne".

Premier match officiel de la saison le 5 octobre pour le Basket Landes, ce sera à Paris contre Charleville-Mézières, après un premier match amical le 15 septembre à Guernica en Espagne, puis un second à domicile le 26 septembre.