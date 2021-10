Basket Landes : premier match de la saison à domicile contre Charnay

Les Landaises reçoivent Charnay dimanche 10 octobre à 15h30. Et pour le coup d'envoi de cette saison à la maison, les filles de Basket Landes pourront compter sur des supporters chauffés à blanc, et très impatients de retrouver leur équipe, après quasiment un an de match à huis clos.