Basket Landes, première de chute...ou simple trébuchement

Le mur sang et or. Et Tolo!

ⓘ Publicité

Il reste quarante secondes à jouer ce mercredi soir dans Mitterrand chauffé à blanc ... et bleu. Basket Landes dans une remontada singulière navigue à cinq points des catalanes. L’affaire est serrée, on y croit l'instant d un vol de libellule mais il est pourtant trop tard. Las! Gérone s’impose en ayant maitrisé une rencontre emballante et emballée mais aussi marquée par beaucoup de fautes des deux côtés. Les bleues de Gascogne ont d'ailleurs toujours été menées au score. Et Gérone s’est appuyée, entre autre, sur Marianna Tolo, laquelle portait la saison dernière les couleurs landaises, et qui a martyrisé ses anciennes camarades. Survoltée, l’australienne marche sur l’eau comme lors des derniers championnats du monde. Rebonds, distribution, contres, la pivot plane au-dessus du parquet. On ajoute à cela deux pas manchotes, Binta Drammeh, internationale suédoise auteur de quinze points et Rebekah Gardner, californienne de Chicago qui en passe onze, deux intenables qui font la paire. Dans la grosse ambiance de Mitterrand quasi plein, les erreurs ont couté cher. C'est Evelyn Akhator, meilleure marqueuse avec quinze réalisations qui essaie de sonner la charge de la brigade gasconne! En vain. Dans une rencontre certes plaisante à suivre mais de peu de points finalement. 33-24 à la mi-temps, Gérone déroule, tranquille comme Basile, quand BL tutoie son basket. Le mur catalan est épais et on joue viril et viril. Les espagnoles ont, il est vrai, déjà disputé six matchs officiels, quatre en championnat national, deux en Euroligue. Elles ont d’ailleurs bataillé dur pour se qualifier en course continentale aux dépends de Villeneuve d’Ascq. Elles sont prêtes. Ceci expliquant en partie cela. BL, très attardé on le sait de son côté dans sa préparation estivale par l’absence de ses internationales, paie un manque de carburation, un défaut d’automatismes et une carence de fluidité. Y’ a plus qu’à bosser , programme revendiqué par la manager Julie Barennes qui reste tranquille même si un poil perplexe à l'heure du bilan.

Rendez-vous à suivre en coupe d’Europe mercredi 2 novembre, sortie à Salamanque pour affronter l’Avenida, 6è de son championnat domestique après quatre journées.