Basket Landes privé de sa capitaine et meneuse pour toute la saison prochaine

Même si les esprits y étaient préparés depuis quelques semaines, c'est tout de même un énorme coup dur pour Basket Landes. Les landaises devront faire toute la saison sans leur capitaine et meneuse Marie Eve Paget. La toute récente vice-championne du monde de basket 3*3 est retenue dans la liste des 8 pour l'équipe de France qui va préparer les JO de Paris de l'été 2024. Marie Eve Paget est à la disposition de la fédération française de basket du 1er septembre jusqu'à la fin juillet.

Cette décision est donc rendue officielle par un communiqué de la FFB "la création de ce groupe de préparation olympique s'inscrit dans la démarche de spécialisation entreprise par la fédération française de basket. Grâce aux bons résultats acquis ces dernières années, l'Équipe de France féminine 3*3 occupe la première place du ranking FIBA et peut ambitionner une médaille à Paris"

Du coup, Basket Landes doit désormais s'employer pour trouver une remplaçante et aussi nommer une autre capitaine. C'est une affaire qui tombe mal au moment où le club vainqueur de la coupe de France cette année perd l'emblématique Céline Dumerc qui prend sa retraite et Marine Fauthoux qui retourne à Villeurbanne après un prêt de deux ans dans les Landes. On imagine que Basket Landes va se tourner vers la fédération française pour obtenir une compensation financière de la perte de sa joueuse majeure. La présidente de Basket Landes ne souhaite pas réagir ce mercredi.

