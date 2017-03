Basket Landes ,projet de club pour avancer !

Basket Landes en mutation. A une quelques jours de son premier match de quart de finale des "Play Off" à Bourges le club landais fixe ses objectifs pour la saison prochaine et son projet de développement et les a présentés ce mercredi.

Une période nouvelle s’ouvre pour le club bleu et blanc dans sa 14è année.

Etat des lieux et perspectives . Olivier Lafargue, le coach historique, s’en va. Basket landes 5è du championnat d’ordinaire est qualifié une fois encore pour l’Eurocoupe indispensable à BL. Et un nouveau duo de coach a été confirmé. Pour Didier Massy, le président de BL, la nomination du nouveau duo technique Cathy Melain - 241 fois internationale, championne d’Europe, quatre fois championne de France - associée à Julie Barennes, actuelle capitaine de BL, c’est aussi la volonté d’accentuer encore la détection et la formation française dans BL. Sans exclure bien sur des renforts de joueuses matures, nationales ou étrangères. Une nouvelle page de l’histoire s’ouvre pour Basket Landes avec de la consistance, du vécu et de la solidité. Pas question de tout bouleverser. Le club est sain, entend le rester. Evoluer oui mais sans perdre son âme.

Didier Massy , une qualification pour l ‘Eurocoupe est indispensable à la vie financière et sportive de BL

Progresser sans mettre en péril les équilibres sportifs et financiers. Bref ne pas modifier l’ADN de ce club particulier. Le cinquième national avec le septième budget. Des comptes d’ailleurs en progression notable. 10% d’augmentation du partenariat porté à 400 entreprises, un équilibre financier validé, un million trois cent cinquante mille euros prévus, un million quatre cent cinquante mille réalisés au final, effet Dumerc, coupe d’ Europe et résultats obligent. 350 000 euros de recette guichets cette saison, de ce point de vue BL est champion de France ! Avec ses 900 abonnés, et sa nouvelle tribune, Basket Landes qui a vécu sa sixième année consécutive dans le Top 5 de la Ligue, est paré. L’augmentation de capital va sensiblement conforter la cagnotte globale. Et bien sur les ambitions restent les mêmes pour la saison prochaine : tenter les trois tableaux, Euro coupe, Championnat et Coupe de France.

Mi-avril les nouvelles techniciennes annonceront l’équipe de la saison prochaine. Dumerc, Plagnard,Ayim et Milapie sont sous contrat. L’effectif sera composé de 8 joueuses pros et d’espoirs.