Basket Landes rate son début de championnat

Le championnat commence mal pour les filles de Basket Landes. Les landaises ont perdu ce samedi, face à Union Hainaut 53 à 67. Elles ont tenu le premier quart temps avant de s'incliner lourdement face aux Nordistes. "Une belle entame avec des choses positives et tout doucement, la machine qui s'enraye" explique la capitaine, Céline Dumerc "C'est là que dans notre préparation on s'est rendu compte qu'on avait pas était confronté à ce genre de situation, où on avait bien démarré et on se fait malmener. C'est une première alerte." Les Landaises, avec seulement 26% de réussite au tir, ont souffert pour leur premier de la saison officielle.

Cette première journée de championnat avait lieu sur terrain neutre, à l'occasion de l'Open Paris - Coubertin, mais elle avait valeur de match à domicile pour les Landaises.

On n'était pas prêtes et on s'en est bien rendu compte - Céline Dumerc

Pour son premier match en champion en tant qu'entraîneuse, Cathy Melain est tout aussi déçue que son équipe n'ai pas retrouvé la même dynamique qu'au début du match : "On fait un premier quart temps de qualité, on est exactement dans ce qu'on est et ce qu'on voulait faire et petit à petit on a perdu le fil de notre plan de jeu, et Hainaut a repris confiance... à mettre quelques paniers et à bien défendre."

Basket Landes aura l'occasion de se rattraper ce mercredi, face à Nice à l'Espace Mitterrand à 20 heures.