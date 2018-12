Basket Landes conserve ses chances en Eurocup après sa victoire à Fribourg

Landes, France

Elles n'avaient pas le droit à l'erreur. Les filles de Cathy Melain et Julie Barennes ont rempli leur part du contrat ce mercredi soir. En s'imposant sur le parquet de la lanterne rouge du groupe J, les Suissesses de Fribourg, 85-70, les Landaises sont toujours dans la course pour une place en seizième de finale de l'Eurocup.

Les landaises ont contrôlé le match de bout en bout. Grâce à cette troisième victoire, elles devraient se qualifier même si Tarbes perdait ce jeudi soir à Sainte-Catherine. On attendra donc avec impatience les classements de la FIBA, la Fédération Internationale de Basket.

à lire Basket Landes, en Suisse pour une qualif

"Nous avons commencé concentrées, pas comme contre le match européen contre Tarbes" explique Romana Hejdova, l'ailière landaise, "c'est comme ça qu'on va gagner tous les matchs". Elle met en avant l'excellente défense pratiquée par ses partenaires : "C'est la clé. Je pense qu'on a contrôlé tout le match, qu'on a fait un bon boulot. On verra ce qui se passera demain pour Tarbes !"

Le jeu des Landaises était bien en place ce mercredi soir, de quoi satisfaire Camille Aubert, la meneuse de jeu de BL : "On a bien mis notre jeu en place dès les premières minutes, et surtout notre défense, ce qui nous a permis de dérouler, mais sans jamais tuer le match. _C'est le petit regret de cette rencontre, de ne pas avoir su tuer le match plus tôt_, mais malgré tout nous n'avons jamais été vraiment en danger. En attaque, elles n'ont pas trop coupé le jeu de passe et en défense, on a été un peu plus light que d'habitude, notamment sur leurs rebonds et sur les un contre un . Il va falloir qu'on règle ces petits problèmes pour ce dimanche."

En attendant le résultat de Sainte Catherine-Tarbes ce jeudi soir, Céline Dumerc et ses coéquipières se concentrent sur leur prochain match. La réception, en championnat, de Lattes-Montpellier ce dimanche à 17H à l'Espace François Mitterrand.