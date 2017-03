Basket Landes , repos des guerrières avant l'attaque finale

La Ligue Féminine de basket est sur pause. Dernière respiration avant le sprint final. BL fourbit ses armes avant de sortir dans une semaine à Bourges et de recevoir ensuite Lyon pour l’ultime journée ordinaire.

Un point sur la situation: Basket Landes à deux bouées de la ligne d’arrivée occupe une séduisante 4è place …un point de retard sur Villeneuve d’Ascq, actuel 3è, deux sur Charleville, dauphin du leader Lattes, qui compte, lui, trois boules de mieux que les landaises. Il va falloir gérer. L’ordre n’est pas dans le marbre. Et le dossier n’est pas simple. BL est certes qualifiée d’ores et déjà pour les « Play off », compétition finale qui voit les huit premières équipes s’affronter et qui à son terme sacrera le champion de France. Et dans l’état actuel des choses Basket Landes affronterait à nouveau…Bourges ! Le 4è contre le 5è. Dans ce tournoi final le 1er joue le 8è, le 2è contre le 7è et ainsi de suite. Mais cette affaire qui se dispute en deux matchs gagnant varie quant aux chances selon que l’on joue à domicile ou à l’extérieur. Ce qui serait le cas à priori de BL dans Mitterrand si l’on en restait là….ouf ! Avis de Jean- Mi Moré coach adjoint de Basket Landes fin analyste de la balle orange et de ses mystères

Cette semaine a été consacrée pour les bleues de Gascogne au perfectionnement stratégique en vue du déplacement à Bourges dans une semaine. S’en suivent trois jours de repos complet à compter de ce matin. Puis retour à Mitterrand lundi. A noter que lors de l’ultime journée, dans quinze jours, quand BL recevra Lyon actuel avant dernier, Bourges accueillera Nice 9è, et devant BL, Villeneuve ira à Nantes, Charleville invitera Mondeville 6è et Montpellier en terminera tranquille comme Basile en recevant angfers lanterne rouge.