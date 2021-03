Basket Landes sombre face à la lanterne rouge Saint-Amand

Céline Dumerc et ses coéquipières se déplaçaient à Saint-Amand, dans le Nord.

Bien décidées à ne pas finir dernières du championnat et à ne pas être reléguées, les Nordistes ont tout donné, ce dimanche 28 mars, et ça a payé. Le Saint-Amand Hainaut Basket s'impose 77-62 sur son parquet, face à Basket Landes.

Première mi-temps à sens unique

Les Montoises ont subi pendant toute la première mi-temps. Malgré les nombreuses tentatives, elles n'ont pas marqué un seul tir de loin (0/16 à trois points), tandis que les Nordistes trouvent la mire de près comme de loin (17/25, 72%). Résultat, les Nordistes achèvent le première période avec une avance de 12 points (40-28).

Basket Landes se réveille en début de seconde mi-temps, porté par Turcinovic (23 points) et Dumerc (16 points). À l'entame du dernier quart-temps, les Landaises ne sont plus menées que de 7 points (57-50), mais leurs adversaires enfoncent le clou et se mettent définitivement à l'abri.