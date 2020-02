Basket Landes, survivre au volcan d 'Ankara

Département Landes - France

Un gros morceau.

Ormanspor est deuxième du championnat domestique turc derrière Fenerbahçe Istanbul et devant le Galatasaray. C’est dire qu’il y a là un club solide et structuré et expérimenté. Une équipe qui est en train de progresser très sérieusement. Les tuques ont terminé à la première place de leur poule qualificative d’Eurocoupe. Ne perdant qu’un match sur six rencontres face aux polonaises de Pollkowice. Le roster turc est épais. Sacrément épais. Avec une bête des parquets, le pivot, Courtney Paris, américaine de trente-deux ans et d’un mètre quatre-vingt-onze, ancienne d’Atlanta, Sacramento, Dallas ou encore du Maccabi Tel Aviv. A ses cotés une joueuse extérieur, elle aussi américaine, Arike Ogumbowale, vingt-trois ans, et surtout une moyenne de vingt-quatre points par match pour l’ancienne arrière des Wings de Dallas. Une sniper, un lance-roquette qui affiche plus de trente-sept pour cent d’efficacité dans les tirs à trois points. Avec également l’Anglaise, bien connue des salles françaises, ancienne de Bourges, Johanna Leedham.

Courteny Paris, la muraille d'Ankara - FIBA

Autre facteur, le City Arena

Une salle ultra moderne de plus de dix mille places, véritable étuve, chaudron inhospitalier, public chauvin et interventionniste. Très grosse semaine donc pour BL qui enchaîne la coupe de France, l’Eurocoupe et un match de championnat à Bourges samedi. Mais pour Julies Barennes, manager de BL, la compétition continentale c'est qui fait vibrer les filles. Il va falloir toutefois sortir du rythme de la Coupe de France, ne pas penser à Bourges, autre gros rendez vous, et se réadapter au jeu d’Eurocoupe, encore plus physique, encore plus exigeant. Et l’ambiance à Ankara, c’est basket dans un volcan et des émotions dans un climat hostile.