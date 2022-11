Basket Landes toréé par Salamanque

Salamanque, à l'usure!

Les castillanes qui l'avaient emporté en ouverture d’Euroligue sur leur parquet en écrasant les Turques de Mersin Çucurova ont du "mâtier" pour croquer les gasconnes. Car les landaises ont fait bon jeu égal sur la première mi-temps. Puis elles ont subi. Partout ! Bon, eh bien il n'y a pas eu photo et l'on s'en doutait même si l'on retiendra tout de même l’excellente période initiale.

Salamanque, le monstre de la poule

Grand club, TRRRRRRès gros effectif, énorme public, salle chaudron, grand expérience de l’Euroligue…bref ! Le Baloncesto Perfumerias Avenida Salamanque, dénomination complète du club castillan, n’est pas un perdreau de l’année. Six titres de championnes d’Espagne, le dernier en 2018, neuf coupes de la Reine et huit d’Espagne depuis 2005, douze participations à l’Euroligue, les salmantines n’ont rien à envier aux catalanes de Gérone qui sont venues s’imposer dans Mitterrand en ouverture du grand bal continental. Et la cuadrilla castillane est sacrément solide pour le paseo dans l’arène du Pabellon Municipal. Il est clair que Salamanque est épais. Les espagnoles disposent d’une troupe de quatorze professionnelles, un melting- pot, très hétérogène en origine, constitué de joueuses ibériques, américaines, grecques, baltes et slaves. Les turques de Mersin ont payé pour voir. Intraitables sur leur parquet les castillanes se sont vengées en Euroligue d’un début de championnat domestique un poil poussif au regard de leur rang. Attention danger c'était dansle marbre ! La semaine dernière, Salamanque s’est emballé pour gosse faena grâce notamment à deux joueuses : l’ailière serbe Aleksandra Crvendakic, vingt-trois points pour trente minutes de présence sur le parquet, onze rebonds. Un cyclone. Sa camarade, l’arrière Leonor Rodriguez, n’est pas mal non plus, douze points et quatre rebonds dans le bain turc. Les deux se sont régalées.

Bon , on a vu!

Il y a un an tout juste c’était champagne et cotillons. La teuf gasconne ! Basket Landes allait s’imposer à Fenerbahce. Mais hier soir a été sombre pour les landaises. Un gros score au final pour un match en deux temps. Une première mi-temps équilibrée et des landaises qui s’étalonnent sur une des meilleures équipes européennes et reprennent l’avantage. 38-37 grâce à un ultime panier malin de Regan Magarity. Les castillanes s’envolent, les gasconnes s'en voient mais s’envoient et sont opportunistes. Cependant l’affaire se corse. Au retour des vestiaires Salamanque prend l’avantage puis le large. 60-49 à l’issue du 3è quart temps, et donc 81-57 à la sirène. Sara Roumy, pleine d’audace belle, meilleure marqueuse landaise avec 11 points, déchaine ses 18 ans, Marie- Eve Paget, la patronne, tente de remonter les ballons, rien n’y fait. Crvendakic, 13 points, Fasoula, internationale grecque bien connue des parquets, intenable l'hellène, 18 points en 17 minutes sur le parquet, et surtout Resingerova, 21 points en 23 minutes de présence, assomment le match. 51 rebonds dont 17 offensifs pour les espagnoles, 25 pour Basket Landes. Il est de statistiques qui disent plus qu’une longe analyse. Salamanque a fait démonstration de sa féroce force tranquille. Basket Landes a tenu avant que de céder dans une fin de match pénible et avec un score qui écrase trop la prestation honorable des bleus de Gascogne

Espérer n'est pas duper, et Harmon arrive!

Un joker pour basket landes. Qui peut apporter fraicheur et vitalité. Car on connait la dame! Pour pallier l’absence durable de l’ailière Clarince Djaldi-Tabdi, touchée au ménisque, et indisponible au moins jusqu’en janvier prochain, BL a trouvé la solution. C’est Jillian Harmon qui arrive à Mont-de-Marsan. La joueuse n’est pas une inconnue puisqu’elle était déjà venue renforcer Basket Landes il y a un an, pour remplacer Clarissa Dos Santos. Internationale néo-zélandaise de 35 ans Harmon, américaine de naissance, native de New York, avait fait sa première apparition avec BL début janvier à Mitterrand face à Villeneuve d’Ascq. Harmon pourrait être opérationnelle le 9 novembre prochain pour la 3è rencontre d’Euroligue des landaises

Prochaine rencontre dimanche 15h15 en Ligue Féminine, BL reçoit Villeneuve d’Ascq. Mercredi prochain à Mitterrand, 3è rencontre d’Euroligue avec la réception des turques de Mersin.