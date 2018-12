Basket Landes, toujours plus d'Europe

Mont-de-Marsan, France

C’est également l’avant dernier match de poule des Bleues de Gascogne avant leur déplacement ultime à Fribourg dans une semaine.

Deux équipes qui ne se quittent plus…après s’être opposées deux fois en match de préparation de saison les bigourdanes et les gasconnes se sont retrouvées en championnat avec donc une super victoire sans discussion de BL samedi dernier dans Mitterrand, mais aussi en Eurocoupe. Lors du match aller d'Eurocoupe Tarbes s’était imposé de très peu, 71-69, au terme d’un match dans le gymnase du quai de l’Adour qui avait été marqué par une grosse intensité et un succès des haute- pyrénéennes acquis dans les toutes dernières secondes. Basket Landes, en ligue féminine est 4è, Tarbes, 9è. Les landaises viennent de s’imposer en championnat, samedi, de 20 points face aux bigourdanes. À répéter donc. Absolument. Plausible. Probable. Fortes de leur large domination samedi dernier, les filles de Cathy Melain et Julie Barennes devraient normalement l’emporter dans leur salle ce mercredi soir. Hejdova, Ayim et Dumerc ont été énormes le weekend dernier. La marche en avant de Basket Landes ne doit pas être interrompue. D’autant que pour le retour en Ligue samedi prochain, ce sera très lourd déplacement à Bourges.

Basket Landes, pour une qualif © Maxppp - Denis Trasfi

Michelle Milapie sera bien de la partie, son entorse contractée samedi ne la handicape pas. Par contre incertitude concernant Romana Hejdova qui s’est blessée à une cheville lors de l’entrainement mardi soir. Julie Barennes co- entraineur de BL reconnait qu' il y a un peu de casse mais c'est une situation commune aux deux équipes. Claire Parisi, meneuse de poche, elle aura 20 ans en avril, qui sort des espoirs du clubet qui a joué son premier match de coupe d’Europe à Ste Catherine, sera alignée ce soir