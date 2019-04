Basket Landes toujours vivant, toujours debout !

Mont-de-Marsan, France

Basket Landes a réalisé une prestation XXL ce samedi soir à l'espace François Mitterrand. Une victoire 66-54 contre Montpellier, lors du quart de finale retour des play-off de Ligue Féminine. Après leur défaite au match aller, les landaises vont jouer la belle à Montpellier ce mardi, à 20h. Une rencontre à suivre en direct sur France Bleu Gascogne.

Un dernier quart temps de folie pour les landaises

Basket Landes affrontait Montpellier, une équipe candidate au titre de championne de France, un match pas évident mais qui commence bien pour les landaises, qui dominent le premier quart-temps sur le score de 15 à 13. Le score restera serré jusqu'au dernier quart-temps où les montpelliéraines s'effondrent physiquement sous une bonne pression des coéquipières de Céline Dumerc. La capitaine landaise qui s'étonne encore de la gifle donnée à Montpellier lors du dernier quart temps (16-6) : " On leur a posé des problèmes et on les a fait douter. Honnêtement sur la fin, je n'ai même pas vu qu'on avait autant de points d'avance. Je n'ai même pas le recul pour dire pourquoi on a été aussi bien et autant devant "

L'équipe landaise a été portée par une grande performance de la canadienne Miranda Ayim avec 16 points et surtout par une meilleure défense au niveau des rebonds. Ce qui avait tant posé problème aux landaises lors du match aller.