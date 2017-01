Basket Landes : un bon coup de Lattes face à Montpellier !

Après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France mercredi, reprise de la Ligue pour Basket Landes. Gros morceau ce samedi soir en direct sur France Bleu Gascogne - antenne à 19h30,match à 20h - pour les filles d’Olivier Lafargue. BL reçoit le leader Lattes- Montpellier.

Les héraultaises à très gros effectif sont leader du championnat. BL est deux longueurs derrière avec un match en retard C’est-à-dire que les gasconnes sont virtuelles co- premières ! Sept clubs se tiennent en trois points. A l’aller en Languedoc le 12 octobre BL s’était imposé 67-55.

A l’extérieur Lattes- Montpellier en 6 rencontres s’est imposé quatre fois, à Lyon, Nantes, Mondeville et Angers, perdant deux matchs à Villeneuve d’Ascq et au Hainaut. Certes les héraultaises proposent un effectif de grand luxe avec Elodie Godin, poste 4, argentée aux JO de 2012, championne d’Europe avec Bourges en 2009, avec aussi par exemple, les autres internationales françaises, Sarah Michel, l’arrière, 2è de l’euro 2015, avec l’ailière Géraldine Robert, vainqueur de l’Eurcoupe 2015, championne de France 2014, tout cela avec Villeneuve d’Ascq, avec encore la grande Gaëlle Skrela, taulière des bleues.

A quoi il faut ajouter une palanquée d’internationales américaine, australienne et néerlandaise. Tout cela brille, tout cela rutile mais il n’empêche, sur leur parquet de Lattes les filles du coach Valery Demory avait dû s’incliner devant les landaises lors de la première manche. Basket Landes vient d’enquiller deux succès probants à Tarbes en Ligue puis en Coupe de France, succès qui font suite à deux victoires en championnat l’une à Lyon l’autre devant Bourges.

Et les filles de la capitaine Julie Barennes ne sont pas usées, bien au contraire. L’élimination prématurée en Eurocoupe a peut-être été un mal pour un bien. Double objectif annoncé de BL, la coupe et la championnat. Réaliste et réalisable !

