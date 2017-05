Basket Landes, un coup de cidre pour l'Europe

La suite des « Play Off » en Ligue Féminine pour l’attribution de la 5è place du championnat. En direct ce vendredi soir sur France Bleu Gascogne à partir de19h30, match à 20h face à Mondeville. Une place qui valide surtout une qualification pour l’Eurocoupe, essentielle pour Basket Landes.

Les filles ont fait le boulot face à Hainaut. Première étape de leur match vers l’Europe. Une qualification pour l’Eurocoupe qui vaut doublement, pour les pépettes du club, l’Europe rapporte en dotation et au guichet, pour la visibilité et la réputation sportive de BL ensuite bien sûr. Donc il faut l’emporter ce vendredi soir devant Mondeville à Mitterrand avant que d’aller en découdre au pays du camembert dimanche et de disputer une éventuelle belle mardi à Mont- de- Marsan.

Alexia Plagnard, meneuse de Basket Landes Copier

Mondeville cette saison en championnat ordinaire a malmené Basket Landes à deux reprises. A l’aller en novembre à Mitterrand les normandes se sont imposées 76-72. Au match retour à Mondeville nouvelle victoire des rouges de l’USO sur leur parquet 82-79. Mais Mondeville à l’extérieur n’a gagné que trois fois hors de ses bases et cédé à huit reprises. Et puis l’affaire est d’un tout autre tonneau quand il s’agit de valider une nouvelle aventure européenne. Attention toutefois les normandes ont joli effectif. 6è juste derrière BL. A deux points des bleues de Gascogne les filles du coach Romain Lhermitte ont prouvé qu’elles ont ressources et valeurs. Avec de belles espoirs entourées de joueuses aguerries.

Olivier Lafargue, coach-manager de Basket Landes Copier

Comme Michelle Plouffe, pivot d’1m93. L’internationale canadienne passée par Arras est à seulement 24 ans tour de contrôle du « roster » du Calvados. A mettre également en exergue Mariène Badiane, poste 4 elle aussi, de 21 automnes, espoir français, championne d’Europe des moins de 20 et des moins de 18, argentée au Mondial des moins de 19. Avec encore la toute jeune meneuse, 20 ans le19 mai, Lisa Berkani. De jeunes et belles pousses encadrées par des joueuses d’expérience comme Kimberley Gaucher- Smith, ailière internationale canadienne passée par les pros américaines, ou Kristen Brooke Sharp, meneuse-arrière de 36 ans, ancienne de WNBA avec New York ou Indiana, la franco- américaine est rompue aux joutes du championnat français.