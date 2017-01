Basket Landes, un petit tour en Bigorre et on y revient

La reprise en Ligue Féminine. Basket Landes, ce samedi soir, en direct sur France Bleu Gascogne - match à 20h, prise d’antenne à 19h30 - sort à Tarbes. Les gasconnes sont 6è avec un match en retard et seulement deux points de retard sur le leader Montpellier- Lattes, les bigourdanes 10è.

Céline Dumerc, maîtresse à jouer de BL et nonobstant capitaine de l’équipe de France va jouer devant le siens…sa famille bigourdane, qui, au passage a pris 60 places pour soutenir…la Dumerc et Basket Landes ! Bon, la vraie vie étant ailleurs, pour BL, l’objectif est de bien commencer l’année d’autant que Tarbes promet d’être une affaire qui dure. Mercredi prochain, les filles d’Olivier Lafargue retourneront dans les Hautes Pyrénées pour affronter le TGB dans le cadre la coupe de France. Objectif prioritaire de Basket Landes cette saison pour le club qui voudrait bien décrocher un premier trophée majeur. Bref, de Tarbes et des considérations ambitieuses de bleues de Gascogne, le coach landais Olivier Lafargue.

Tarbes, en Ligue, occupe la 10è et antépénultième place du classement, ce qui en fait un reléguable putatif. Basket Landes est officiellement 6è du championnat mais navigue heureusement à seulement deux points du leader Lattes- Montpelier. Et surtout, avec un match en retard à jouer prochainement contre le Hainaut, actuel avant dernier, l’horizon est dégagé à priori pour les bleues de Gascogne. BL qui cherche cette année à garnir sa vitrine à trophées en espérant enfin décrocher un titre majeur et pourquoi pas la coupe de France. Laquelle compétition enverra justement les landaises rejouer les bigourdanes, mercredi prochain. En Ligue Féminine, Basket Landes, à l’extérieur, ce sont 4 victoires, à Hainaut, Montpellier, Lyon et Angers, pour deux défaites à Nantes et Villeneuve d’Ascq. Le TGB sur son parquet ce sont 3 défaites en quatre matchs, la seule victoire acquise face à Rezé-Nantes. Tarbes qui compte quelques joueuses de calibre dont la pivot australienne Abby Bishop passée parle championnat pro américain et bronzée au JO de 2012. Mais également la grande Elodie Bertal- Christmann, poste 4, très expérimentée championne de France 2003 et 2004 à l’époque avec Bourges.