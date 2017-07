Basket Landes : un tirage très Espagnol pour l'Eurocup

Basket Landes connaît ses adversaires en Eurocup. Les Hongroises de Cegled et deux équipes Espagnoles, Guernica et Gijon.

C'est la responsable du porte monnaie de Basket Landes qui se frotte les mains.

Enfin une saison où on ne va pas au bout du monde, au bout du continent Européen.

Non seulement, on va faire des économies sur l'avion mais en plus, on peut espérer avoir un peu de supporters lors des matches à l'extérieur.

Il y aura quand même un adversaire des pays de l'Est. Les Hongroises de Cegled.

Elles finissent troisièmes de leur championnat devant des équipes comme Pecs, adversaire de Basket Landes en 2015 et Miskolc, un bon souvenir. Les Landaises les avaient sorties en quart de finale au printemps 2016.

2 adversaires Espagnoles

Les deux autres adversaires. C'est tout nouveau. Ce sont des Espagnoles.

Jusque là, l'Espagne boudait un peu l'Eurocup et ne s'inscrivait pas dans cette compétition car les clubs n'avaient tout simplement pas le budget.

Il y a d'abord l'équipe de Guernika qui finit troisième de la saison régulière et 5 ième après les play off. Si on veut aller encourager les filles, c'est à moins de 3 heures en voiture.

Et puis, le gros morceau, c'est Gijon. Deuxième de la saison régulière avant de s'incliner en finale des play off face à Sallamanque.

On ne connaît pas nos adversaires

L'entraîneur adjoint de Basket Landes, Julie Barennes avoue qu'elle ne connait aucun de ses 3 adversaires. Basket Landes ne les a jamais joué. L'objectif des Landaises, c'est de sortir de la poule et de se qualifier pour les huitièmes de finale pour revivre la saison 2015/2016 où elles éraient allées jusqu'en demi finale de l'Eurocup.