Basket Landes : une coupe en Bigorre ?

La coupe de France de basket féminin. 8è de finale ce mecredi soir en direct à partir de 19h30 sur France Bleu Gascogne, match à 20h. Basket Landes retrouve Tarbes, en Bigorre, à la suite immédiate de sa victoire en Ligue samedi soir.

Enjeu important pour les Gasconnes qui ont fait de la coupe de France leur objectif principal cette saison. La vitrine de Basket Landes est vide. Tout du moins pour ce qui est de l’élite. Rien depuis l’accession à la Ligue Féminine et le titre de championnes de France de Nationale 1 quand les filles étaient menées à l’époque par la magistrale Mapy Duhau.

Ce n’est pas que le club ait démérité loin s’en faut. Basket Landes est même depuis dix ans dans l’excellence sur tous les fronts. Mais pour ce qui est du musée, rien à croquer, rien à mater ! Or donc comme le championnat est dur, complexe, long, aléatoire, les ambitions se tournent également vers la coupe de France qui a deux avantages : offrir une compétition plus accessible et garantir un billet pour l’Eurocoupe au vainqueur.

Se méfier d'Abby Bishop et d'Adja Konteh

Cap sur la coupe donc et cela passe par une victoire ce mercredi soir en Bigorre. Les Landaises sont venues à bout des Tarbaises samedi dernier en Ligue, 84-78. Avec encore un festival de Céline Dumerc qui a totalisé 21 points suivie de près par Miranda Ayim dans la forme stratosphérique. Mais BL a péché en défense. Et il va falloir contenir une fois encore les assauts des Bigourdanes menées par la joueuse dont on savait qu’elle poserait problème, l’australienne majeure, Abby Bishop, 26 points, dont 3 paniers à 3 points sur trois tentatives, meilleure « scoreuse « samedi soir.

Quoique, Bishop blessée samedi pourrait ne pas être alignée ce mercredi. Mais se méfier également d’Adja Konteh, l’arrière meneuse de 24 ans a fait très forte impression il y a quatre jours avec 19 pions dans la besace du TGB. Jean-Mi Moré, coach adjoint de BL : le match à Tarbes samedi dernier n’a pas été parfait en défense et donc pour ce mercredi soir il va falloir verrouiller.

Julie Barennes capitaine de BL, il y a peu d’écart entre les deux équipes

En cas de qualification Basket Landes jouerait son quart de finale le 4 février prochain.