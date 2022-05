Basket Landes, vainqueur face à Bourges (71-70) en demi-finale de ligue féminine de basket

Quand un point suffit à faire la différence. Après leur défaite à l'aller, Basket Landes s’est imposée face à Bourges ce vendredi 20 mai, en demi-finale retour de ligue féminine de basket. Les Landaises l’ont emporté 71 à 70.

Un match incertain jusqu’à la dernière minute.

Les filles de Basket Landes ont su renverser le cours du match à leur avantage. Pourtant menées de 15 points au cours du troisième quart-temps, la meneuse Marine Fauthoux a renversé le jeu. La joueuse de Basket Landes termine meilleure marqueuse avec 26 points.

Au coup de sifflet final, c’est l’explosion de joie. Valériane Vukosavljević, portée par le mental d'acier de ses coéquipières, y a cru jusqu'au bout.

C’est un petit peu miraculeux. Mais c'est aussi l'âme de cette équipe. Cette force de caractère de pouvoir rebondir à chaque fois, c'est d’être mené tout le match. Et puis finalement, je ne sais pas combien de temps on a mené, mais vraiment pas beaucoup. On peut être fier de ce qu'on a fait ce soir. Maintenant, ce n'est pas terminé donc il faut vraiment vite se reconcentrer sur la suite. À nous de travailler puis d'y partir en se disant qu'on a finalement rien à perdre. On peut faire mieux que sur le premier match. Voilà, ce sera à nous de faire le travail sur le terrain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La belle se jouera lundi à Bourges à 20 h 45. Le match sera à suivre en direct sur France Bleu Gascogne. Le vainqueur ira jouer contre Lyon, déjà qualifié en finale après sa deuxième victoire vendredi face à Villeneuve D'ascq.

Cinq joueuses prolongent.

La présidente de Basket Landes Marie-Laure Lafargue a profité du match pour annoncer les effectifs de la prochaine saison. Céline Dumerc restera bien un an de plus aux côtés de ses coéquipières. La Suédoise Regan Magarity, Kendra Chery, Lidija Turčinović et Marie-Ève Paget ont aussi annoncé qu'elle rempile pour une saison. À l’inverse, clap de fin pour les ailières Valériane Vukosavljević, Marzia Tagliamento, le joker Jillian Harmon, l’australienne Marianna Tolo, Célia Cardenal et Seehia Sida Abega