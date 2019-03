Basket Landes valide son ticket pour la coupe d'Europe la saison prochaine

Mont-de-Marsan, France

Basket Landes vivra à nouveau des soirées de coupe d'Europe la saison prochaine ! Grâce à leur victoire ce dimanche contre l'Union Hainaut 61-47 et la défaite de Villeneuve d'Ascq, les basketteuses landaises valident la 6 ème place de Ligue Féminine, dernière place qualificative pour la Coupe d'Europe.

Un match contre l'Union Hainaut maîtrisé de bout en bout

Ce dimanche, l'Espace François Mitterrand était plein pour ce match qui a été à sens unique pour Basket Landes. Après deux paniers à 3 points de Romana Hejdova et de la capitaine, Céline Dumerc, la victoire semblait ne pas pouvoir échapper aux landaises ( 6-0, 2 minutes dans le premier quart-temps). Une première mi-temps où l'on peut voir du déchet technique des deux côtés, mais les basketteuses landaises restent devant et mènent largement à la pause, 33-17.

Les nordistes sont, amorphes, incapables d'élever leur niveau de jeu. L'ancienne joueuse de Basket Landes, Hortense Limouzin, n'arrive pas à percer la défense landaise. Les nordistes reviennent à 11 points de Basket Landes dans le dernier quart-temps ( 56-45 ) mais grâce à plusieurs shoots réussis de la meneuse Aminata Konaté et l'intérieure, Marie-Michelle Milapie, Basket Landes prend le large et s'impose tranquillement 61-47.

Des dirigeants landais stressés pendant le match de Villeneuve d'Ascq contre Bourges

Il a fallu attendre plus de 15 minutes après la fin du match de Basket Landes pour enfin savoir que les landaises joueraient la Coupe d'Europe. Vers 17h15, Bourges s'impose à Villeneuve d'Ascq, 72-68 et fait exploser le directoire landais, Didier Massy, Pierre Dartiguelongue et la présidente Marie-Laure Lafargue : " _C'est un vrai soulagement parce que l'on a encore vu, cette Ligue Féminine, c'est un championnat fou. _On avait tous le regard sur le téléphone parce qu'on imaginait que la victoire de Bourges était évidente mais finalement pas tant que ça ( Bourges est menée pendant les 3 premiers quarts-temps) "

Avec cette qualification en Coupe d'Europe, Basket Landes va certainement pouvoir valider l'arrivée de plusieurs joueuses pour la saison prochaine et cela assure une stabilité financière pour le club : _" C'est important pour être attractive pour des joueuses d'un certain calibre vu qu'on a déjà avancé sur le recrutement_. Et puis, on aime le basket et on aime les soirées de Coupe d'Europe à l'Espace François Mitterrand. " souligne Marie-Laure Lafargue .

Mais la fin de saison, ce n'est pas pour tout de suite, Basket Landes va jouer les play-offs de la Ligue Féminine dans 15 jours. Juste après le dernier match de la saison régulière contre Villeneuve d'Ascq, samedi prochain.