Basket Landes : victoire contre Miskolc et qualification directe pour les 16e de finale d'Eurocup

Mont-de-Marsan, France

Le grand chelem pour les filles de Basket Landes. Ce mercredi soir, à l'Espace François-Mitterrand, elles se sont imposées 81-66 face aux Hongroises de Miskolc. Il s'agissait du dernier match de poule de coupe d’Europe.

Les landaises étaient d’ores et déjà qualifiées pour les 16e de finale au mois de janvier. Mais avec cette victoire, la sixième en six rencontres européennes, Basket Landes finit dans les quatre premières du classement général de l' Eurocup et rejouera en 16e finale janvier 2020.

Chez, elles, les Landaises ont imposé leur maîtrise et leur adresse dès le deuxième 1/4 temps face à une équipe hongroise qui a montré un bon basket. "On s'est un peu libérées" résume Marie-Eve Paget meneuse de jeu landaise "mais ce n'était pas aussi propre que d'habitude ou comme on l'aurait voulu. C'est le point à améliorer, même si on ne retiendra que la victoire, le fait que nous soyons invaincues, et qualifiées directement."

Chacune apporte quelque chose et c'est ce qui fait qu'on voyagera loin - Céline Dumerc

Un sans-faute pour l'instant en coupe d'Europe et un bon début de saison. Céline Dumerc, la capitaine landaise, qui a marqué 11 points dont deux paniers à 3 points, met en avant la montée en puissance de l'équipe : "On est sur une bonne dynamique. Tout au long de cette première partie de campagne européenne, on est monté en régime. Même si ce soir, tout n'est pas parfait. Il fallait rester concentré pour se qualifier directement. On a l'effectif pour jouer, on est vraiment une équipe, toutes capables d'apporter quelque chose, de la première à la neuvième joueuse professionnelle.E t de jeunes joueuses peuvent participer. C'est plaisant, chacune a un rôle, apporte quelque chose et c'est ce qui fait qu'on voyagera loin. Les adversaires jouent souvent 30 ou 35 minutes chacune, nous nous pouvons tourner et être un rouleau compresseur tout au long des matchs."

Dimanche prochain, Basket Landes retrouve le championnat de France avec un déplacement à Nantes.