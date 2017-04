Basket Landes, voir Bourges et ne pas périr !

La belle pour Basket Landes qui ce vendredi soir, en direct sur France Bleu Gascogne à partir de 20h, se déplace à Bourges pour tenter d’arracher une qualification en demi-finale du championnat de France de Ligue Féminine.

« Ça n’est pas impossible, on peut le faire !"

Julie Barennes capitaine des bleues de Gascogne, au-delà de son humour coutumier, en habituée des grands rendez-vous, sait que la victoire et donc la qualification à Bourges est réaliste.

Certes les dernières confrontations entre les deux clubs ont été parfumées au souffre plus qu’à l’encens de chapelle et majoritairement Bourges s’est imposé si l’on s‘en tient aux statistiques froides mais les berruyères ont été malmenées et surprises samedi dernier dans Mitterrand et elles ont douté. C’est sur cela qu’il va falloir accentuer le trait. Quand les tangos tanguent, Bourges chavire !Jean- Mi Moré co- coach de Basket Landes.

Alors oui, le « roster « du Cher est énorme, ça on sait, rien de neuf sous le soleil des Landes, mais BL a effectif complet et l’équipe est homogène, elle l’a prouvé , il suffit seulement de ne pas retomber dans les petits travers et autres péchés pas mignons et le job peut être « done »…le boulot peut aboutir.

A Bourges il faut s'attendre à du rude, du solide, du dense et du costaud dans le contact. La Barennes, m’amzelle Julie, capitaine et tête de pont de BL

Et l’autre belle opposera mercredi prochain Lattes Montpellier au Hainaut. Villeneuve d’Ascq et Charleville Mézières étant déjà qualifiés.