Basket Landes, vous prendrez bien une coupe ?

Basket Landes ce samedi joue son quart de finale de coupe de France contre Villeneuve d’Ascq, match Espace Mitterrand à Mont-de-Marsan en direct sur France Bleu Gascogne à 15h30, prise d’antenne à 15h00 !

Les nordistes sont vieilles connaissances des Gasconnes, on peut même dire que les rouges de Villeneuve sont la bête noire des Landaises. Tant en championnat domestique qu'en compétition continentale. Et l’écart au score, lors du match aller de Ligue le 4 décembre, l’a encore signifié, les Landaises ont été torpillées 84-51. Il faut dire que les rouges banlieusardes lilloises ont de sacrés arguments : triple finalistes de la coupe de France, en « play off » du championnat en 2014, 5 participations à l’Euroligue, plus une en cours, 8 en Eurocoupe, compétition qu’elles ont gagné en 2015, le curriculum vitae vous pose une référence.

L'ESBVA dispose il est vrai d’un effectif luxueux et pléthorique. Frédéric Dusart, le manager, peut compter sur… 10 internationales ! Les Françaises Virginie Brémont, Marielle Amant, Aby Gaye et Johanne Gomis auxquelles il faut associer deux ex- Landaises, Olivia Epoupa - blessée actuellement - et Valériane Ayayi, toutes bleues de France. Pour autant, Julie Barennes capitaine de Basket Landes... même pas peur !

Julie Barennes, capitaine , ailière, cadre et supplément d'âme de Basket landes

On ajoute au collectif nordiste deux internationales ukrainiennes, une solide poste 3, Alina Iagupova, et l’extérieure Liudmyla Naumenko. Plus la pivot internationale thèque et ancienne de BL Kamila Stepanova. Et enfin Mame-Marie Sy Diop, double championne d’Afrique avec le Sénégal et championne de France et vainqueur de la Coupe avec Lattes l’an dernier. Ah que voilà de l’effectif en effet !