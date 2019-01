Basket Landes : voyage en Bretagne pour rester en haut

Mont-de-Marsan, France

Landerneau Bretagne Basket est assurément la surprise de cette édition de la Ligue féminine. Le club du Finistère a en effet gagné sa place dans l’élite la saison dernière et depuis fait un peu figure de trublion doué dans ce championnat où l’on pensait que les cadors allaient en découdre entre eux. Le chef-lieu de 16 000 habitants vibre basket dans une région où tout est football. Il est vrai que le club est né en 2011 sur les ruines récentes de Pleyber, habitué de l’élite. Champion de Ligue 2 en 2018, Landerneau, dans sa salle de la Cimenterie, est rude affaire.

Sur leur parquet les Bretonnes en six rencontres n’ont perdu que deux fois, devant Lyon et Nantes et se sont imposées face à Montpellier notamment, pointure du championnat. Landernau a recruté une ancienne de Basket Landes, le pivot international tchèque Camilla Stepanova. Avec aussi la très expérimentée meneuse Joyce Cousseins-Smith, sétoise d’origine, qui a évolué entre autre à Montpellier, Lyon, Aix, Tarbes et Villeneuve d’Ascq. Avec également l’ailière Shayla Cooper, passée par les pros américaines à Chicago.

Basket Landes, objectif Ligue

BL, serrer les rangs en Bretagne - Basket Landes pro

Basket Landes, sorti sans gloire de la coupe d’Europe par Venise, va maintenant se concentrer sur le championnat afin d’arracher in fine une nouvelle qualification pour l’Eurocoupe, indispensable au budget du club. Et puis il y a bien sûr aussi le désir d’accrocher une place dans le final à quatre qui valoriserait assurément la saison. Pour l’heure BL, 4è, est dans les clous. A trois points d’un trio d’enfer mené par Montpellier, Lyon et Bourges. Les bleues de Gascogne qui ne comptent cependant qu’une longueur d’avance sur un autre trio constitué de La Roche-sur-Yon, Hainaut et donc Landerneau qui les accueille ce samedi soir. En dehors de Mondeville, lanterne rouge à priori décroché, onze équipes sur douze peuvent encore prétendre aux phases finales de la Ligue. Il va falloir aux landaises mettre plus d’implication immédiate que lors des deux dernières rencontres européennes pour bouleversera le bon rooster breton.

Proochain match de Basket Landes à Mitterrand, samedi suivant face à Mondeville.