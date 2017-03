Basket: large victoire de la Sig contre Chalon, 84 à 60 en proA

Les basketteurs strasbourgeois se sont imposés sur leur parquet ce dimanche soir, 84 à 60 contre Chalon. C'était un match de la 24ème journée de proA. Au classement, la Sig est 5ème, Chalon 3ème. Retour avec le coach de la Sig, Vincent Collet, sur un "vrai bon match".

La pression était forte dimanche soir au Rhénus. Face à Chalon, les basketteurs strasbourgeois avaient l'occasion d'égaler leur record historique de victoires enchaînées à domicile. C'est donc chose faite. La Sig affiche onze victoires d'affilée sur son parquet après avoir largement battu Chalon, 84 à 60.

Pour sa première avec les pros, Ludovic Beyhurst a enflammé le vestiaire de la @sigstrasbourg en chantant 🎤 😃 #SIGELAN #GoSIG #ProA pic.twitter.com/W0EVqvsqVx — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) March 26, 2017

Un troisième quart temps optimal pour la défense strasbourgeoise

Comment expliquer une victoire aussi large face à celui qui était encore le 2ème de la proA avant ce match? "Le troisième quart-temps était le meilleur en défense depuis le début du championnat pour Strasbourg", souligne le coach de la Sig Vincent Collet. Un quart-temps qui a permis à Strasbourg, pourtant mené à la mi-temps, de remonter de plus de 20 points. "Nos adversaires disputent des matchs de coupe d'Europe, il y a pour eux des problèmes de fatigue et de concentration."

Un pied dans les play-offs

Au classement de la pro A de basket, avant le match de clôture de la 24eme journée entre le CSP Limoges - Paris-Levallois, la Sig est 5ème. Avec déjà un pied dans les play-offs. "Mais il faut monter le plus haut possible", explique Vincent Collet, pour éviter le leader de Pro A, Monaco, dès les premiers matchs. "On a progressé en défense, avec plus de rigueur. Il faut continuer à bien s'entraîner et à gagner."