Basket : Lassi Tuovi n'est plus l'entraîneur de la SIG

Lassi Tuovi avait manqué toute la préparation estivale, car il avait disputé l’Euro avec la Finlande dont il est aussi sélectionneur. À son retour, il n’est jamais parvenu à faire évoluer la SIG à un niveau correct et à enrayer la mauvaise dynamique. Elle n’a remporté qu’un seul de ces huit premiers matchs de championnat (face à Nancy au Rhénus).

ⓘ Publicité

Une victoire en huit matchs de Betclic Elite

Le recrutement a été raté avec des erreurs de casting. La SIG s'est d'ailleurs déjà séparée de l'ailier américain ​Jamarr Sanders. Et la direction du club a fini par trancher. Elle annonce ce mercredi dans un communiqué que "la SIG et Lassi Tuovi se sont rencontrés pour faire le point sur la situation sportive du club. Après analyse de la situation, ils ont décidé de se séparer d’un commun accord".

"Après le départ de Vincent Collet, nous avions pris le risque de faire confiance à Lassi Tuovi pour sa première expérience de coach principal et les deux premières saisons ont été très satisfaisantes sur le plan des résultats, explique le directeur sportif de la SIG Nicola Alberani, dans ce communiqué. Hélas les résultats du début de saison ne correspondent ni aux attentes du club ni à celles du coach. Par conséquent, nous avons pris la décision, d’un commun accord, de stopper notre collaboration dans l’intérêt du club".

Tuovi a entraîné la SIG presque trois ans

Le jeune entraîneur finlandais de 35 ans était pourtant considéré comme l’un des espoirs européens du coaching. Il était arrivé en Alsace en tant qu’assistant de son compatriote Henrik Dettmann en 2016. Après un crochet par Gravelines, il avait succédé à Vincent Collet sur le banc de la SIG en janvier 2020.

Lassi Tuovi n’a pas remporté de trophée avec Strasbourg, mais son équipe a notamment été demi-finaliste de la ligue des champions en 2021 et finaliste de la coupe de France au printemps dernier.

Dans le communiqué de la SIG, Lassi Tuovi revient sur son expérience strasbourgeoise : « La SIG Strasbourg et la ville de Strasbourg auront toujours une place particulière dans mon cœur. Je tiens à remercier avant tout le club, le Président ainsi que l’ensemble des salariés, mais également les joueurs et le staff avec lesquels j’ai travaillé et bien évidemment nos fantastiques supporters pour l’amour et le soutien qu’ils m’ont apporté durant ces années. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé, aussi bien en France qu’en Basketball Champions League depuis 2018. Peu importe où la vie me mènera par la suite, je me souviendrai toujours que c’est la SIG Strasbourg qui m’a fait confiance en premier pour me proposer un poste d’entraîneur principal à l’extérieur de mon pays d’origine. Je tiens à souhaiter le meilleur pour le club pour le futur et je suis certain que nous allons nous revoir à nouveau ».

À réécouter Basket: portrait du nouvel entraîneur de la SIG Lassi Tuovi