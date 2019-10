Basket : Laurent Pluvy n'est plus l'entraineur de la Chorale de Roanne

Roanne, France

Dimanche la Chorale de Roanne accueillera Villeurbanne, mastodonte de la Jeep Elite, ancien club de Laurent Pluvy mais celui-ci ne sera selon toute vraisemblance pas sur le banc. Nos confrères du Progrès ont assisté à la séance matinale de l'entrainement choralien durant laquelle le natif de Lyon a brillé par son absence.

2 Leaders Cup et un titre de Pro B

Daniel Perez a confirmé la fin de l'aventure après trois saisons pleines pour Laurent Pluvy, conclues par 2 Leaders Cup et un titre de Pro B. La saison roannaise de retour dans l'Elite n'était pour l'instant pas une réussite : 1 victoire et 5 défaites pour la Chorale, actuelle lanterne rouge du championnat. Une communication est prévue cet après-midi et le président roannais a sans doute la certitude aujourd'hui que Laurent Pluvy ne sera pas capable de relever l'équipe. Le désormais ex-coach roannais qui reconnaissait encore il y a peu, ne pas parvenir à créer une identité, solidaire et agressive depuis le retour de vacances, dans un effectif renouvelé à 80% cet été.

Qui pour lui succéder ?

Il est encore trop tôt pour dire qui prendra le poste d'entraineur principal. Maxime Boire, l'adjoint, est en charge de l'équipe ce mardi. Raphael Gaume, le manager, passé par le banc il y a quelques saisons, peut aussi être un appui dans les jours qui viennent.