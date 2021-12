Basket : le BBD annonce l'arrivée du Lituanien Vytenis Cizauskas

Une semaine après le départ d'Alex Campbell, le Boulazac Basket Dordogne annonce l'arrivée du polyvalent lituanien Vytenis Cizauskas pour couvrir les postes de meneur et d'arrière. L'international de 29 ans arrive pour renforcer l'équipe en cette fin de saison de Pro B.

Les supporters du BBD vont vite devoir se mettre au lituanien, pour réussir à prononcer, d'ici au prochain match, le nom de leur nouvelle recrue. Ce vendredi 31 décembre, le Boulazac Basket Dordogne annonce en effet l'arrivée de l'international Vytenis Cizauskas, "pour continuer de renforcer son effectif pour les 2ème et 3ème tiers de la saison". Le joueur de 29 ans (1,88m) arrive en provenance de son pays d'origine, où il évoluait sous les couleurs du Nevezis Kedainiai.

Polyvalent sur les postes 1 et 2, il vient compenser numériquement le départ du Canadien Alex Campbell annoncé il y a une semaine, après quelques mois peu concluants. Cizauskas est décrit, dans le communiqué du club, comme un joueur "qui possède une palette offensive complète". "Ce n’est pas forcément un gros shooter même s’il est capable d’en mettre. Il est capable de driver un petit peu, il sait jouer autour des pick and roll et il a un bon QI basket", décrit l'entraineur Nikola Antic.

International depuis ce mois de novembre (deux sélections) cet ancien grand espoir du basket lituanien a été sacré champion du monde U19 en 2011 au côté de la star NBA Jonas Valanciunas. En première division lituanienne cette saison, il comptabilise 10,5 points de moyenne et plus de quatre passes décisives. Il a passé l'essentiel de sa carrière dans les pays baltes, mais a aussi évolué en Espagne, Turquie, Pologne et Allemagne. Il compte une saison d'Euroligue, avec le club phare de Lituanie, le Zalgiris Kaunas, disputant également la FIBA Europe Cup pendant deux saisons.